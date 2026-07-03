Foto: Magnific.com

No viena grāvja otrā: šodienas laikapstākļu prognoze neiepriecina 0

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LETA
8:20, 3. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu piektdiena būs lietaina un manāmi vēsāka, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

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Dienā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem tās skaidrosies. Daudzviet valstī diena būs lietaina, vietām iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes.

Valsts austrumos vējš turpinās pūst lēni, tomēr Latvijas rietumu daļā dienvidrietumu, rietumu vējš pūtīs mēreni, brāzmās pastiprinoties līdz 15-17 metriem sekundē.

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Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam.

Arī galvaspilsētā mākoņi brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms lietus. Saglabāsies lēns dienvidu vējš, un gaisa temperatūra sasniegs plus 20 grādus.

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