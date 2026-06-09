Kārtainās mīklas dārzeņu groziņa recepte 0
Skābo krējumu var aizstāt ar saldo, ķirštomātiņus – ar lielajiem, tos sagriežot gabalos, Vidusjūras garšaugu maisījumu – ar citām garšvielām pēc patikas.
Sastāvdaļas
250 g kārtainās mīklas
300 g ķirštomātiņu
120 g kabaču
250 g skābā krējuma
80 g mīkstā siera Feta
4 olas
sauja sīpolloku
Vidusjūras garšaugu maisījums• nedaudz čili pārslu
sāls, pipari
Pagatavošana
Veidnē (Ø 23 cm) ieklāj izveltnētu kārtaino mīklu tā, lai pārklātu veidnes malu. Mīklā ieklāj cepampapīru ar slogu (zirņi, pupas, rīsi), veidni ievieto iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī, cep 190 grādos 15-20 minūtes. Slogu izņem, mīklu padzesē.
Pusi neliela kabača gareniski sagriež plānās šķēlēs. Veidnē mīklā liek tomātus, starp tiem ieloka kabaču šķēlītes, pārbārsta ar sagrieztiem lociņiem un sadrupinātu fetu. Olas sakuļ ar sāli, pipariem un skābo krējumu, pievieno garšaugu maisījumu un nedaudz čili. Maisījumu pārlej pildījumam veidnē, lai viss ir vienmērīgi pārklājies. Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 190 grādos aptuveni 50 minūtes, līdz mīklas mala brūna un pildījums izcepies.
Groziņpīrāgu atdzesē, izņem no veidnes un sagriež.