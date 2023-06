Golubeva: Dziesmu svētku biļešu privāta pārdošana – tas nav nekāds noziegums Ieteikt







Daudzu prātos un diskusijās izskanējusi tēze – kāpēc uz Dziesmu un deju svētkiem vispār jāpērk biļetes, tie taču ir tautas svētki, mūsu kopā būšana, mūsu rituāls, kas vēlas tas dodas uz Mežaparku. Šāds jautājums TV24 raidījumā “Preses klubs” tika uzdots Marijai Golubevai, iekšlietu ministre (2021-2022).

Golubeva atrunājas, ka visus aspektus, protams, nezinot, jo šis ir Kultūras ministrijas lauciņš, tomēr daļa jautājuma ir arī Iekšlietu ministrijas sektorā.

“Iekšlietām būtu jānodoršina kārtība, bet Kultūras ministrija plāno kultūras politiku,” uzskata bijusī iekšlietu ministre.

Viņasprāt, būtiski būtu, ja tie cilvēki, kuru nevar atļauties nopirkt šīs samērā dārgās biļetes, kas tomēr esot par pieejamu cenu, – ka šie cilvēki kaut kādā veidā varētu tikt uz svētkiem.

“Kā to nodrošināt, dažādās valstīs redzami dažādi risinājumi. Piemēram, iespējams, noteiktam skaitam biļešu vajadzētu būt par velti. Tas gan neizslēdz to, ka cilvēks, kurš nav paguvis biļeti iegādāties, varētu no nopirkt privāti no kāda cita, kas tomēr pārdomājis par koncerta apmeklējumu un uz to nedosies,” uzskata Golubeva.

Šai sistēmai nevajadzētu būt kaut kā regulētai –

tas nav noziegums vai kaut kas slikts. Sistēmai nav jābūt tādai, kas pārāk regulētu cilvēku iespējas tik vaļā no biļetes, piemēram, slimības gadījumā, tas nav nekāds noziegums.







































































































































Dziesmu un deju svētki













