Gribēja kā lētāk, sanāca… Zobu ārstēšana Turcijā vīrietim beidzas ar traģēdiju
Daudzi cilvēki meklē iespējas ietaupīt, īpaši, ja runa ir par dārgiem medicīnas pakalpojumiem, tostarp zobārstniecību. Ārstēšanās ārzemēs bieži šķiet vilinoša – zemākas cenas un ātrāks rezultāts. Taču ne vienmēr…
Kā ziņo medijs The Sun, 48 gadus vecais Polijas pilsonis Pavels Bukovskis, kurš dzīvoja Apvienotajā Karalistē un strādāja par iekrāvēja vadītāju, daudzus gadus cieta no periodontīta – hroniskas iekaisuma slimības, kas var izraisīt zobu un kaulu bojājumus.
Lai ietaupītu, viņš nolēma salabot zobus privātā klīnikā Turcijā. Bija plānots izraut zobus un vēlāk tos aizstāt ar implantiem. Pavels cerēja, ka viņam ievietos pagaidu protēzes, bet vēlāk – zobu implantus.
Tomēr pēc zobu izraušanas viņš tika nosūtīts mājās bez jebkādām protēzēm, un viņam tika paziņots, ka implanti būs jāgaida sešus mēnešus.
Pēc šī notikuma Pavels nonāca depresijā un sāka lietot alkoholu. Viņa sieva Darja Bukovska stāstīja: “Viņš zaudēja jebkādu cerību, ka situācija var uzlaboties. Neskatoties uz mūsu centieniem viņu atbalstīt, mums, galu galā, neizdevās viņu glābt.”
Darja stāstīja, ka pēc visu zobu izraušanas klīnika atteicās turpināt ārstēšanu: “Viņu nosūtīja mājās bez zobiem un lika atgriezties pēc sešiem mēnešiem. Tas bija milzīgs emocionāls trieciens. Viņš bija dziļi satriekts, un tas iznīcināja viņa pašapziņu un cerību.”
“Viņš mums bija viss”
Neskatoties uz ģimenes atbalstu, viņš arvien vairāk attālinājās – viņa garīgā veselība strauji pasliktinājās, un pērnā gada 24. aprīļa vakarā nācās izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Trīs bērnu tēvs tika nodots garīgās veselības speciālistu rokās, un ārsts konstatēja, ka viņš ir izmisis un domā par pašnāvību.
Tomēr tika nolemts viņu nehospitalizēt. Tā vietā viņš tika nodots krīzes komandas uzraudzībā un nosūtīts mājās ar nelielu medikamentu daudzumu. Nākamajā dienā medmāsa atteicās izrakstīt papildu medikamentus, jo bija nobažījusies par viņa lielo alkohola patēriņu.
Psihiatrs ieradās pie Pavela mājās 28. aprīlī trīs stundas vēlāk, nekā sākotnēji bija plānots un diemžēl atrada viņu mirušu.
“Viņam netika sniegta palīdzība, lai mazinātu simptomus. Netika izrakstīti nepieciešamie medikamenti. Personāls kavējās, neatbildēja uz zvaniem. Tas viss kopā noveda pie šīs traģēdijas,” viņa sieva uzsvēra.
Viņa arī piebilda, ka ģimenei netika sniegta palīdzība, lai atpazītu pašnāvības riskus vai atbalstītu viņu šajā situācijā: “Mēs uzticējāmies speciālistiem, bet Pavels nesaņēma palīdzību izšķirošajos brīžos. Viņš mums bija viss.”