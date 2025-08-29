Introvertu sapnis! “JYSK” jaunais risinājums iepriecina pircējus 0
Mēbeles pakomātā – tas nav joks, bet realitāte! Populārais mājas preču veikals tagad piedāvā iespēju preces saņemt pakomātā, ļaujot izvairīties no veikalu rindām un piegādes laika ierobežojumiem. Pircēji priecājas: ērtāk, ātrāk un piemērotāk arī introvertiem, kuri vēlas pēc pirkuma doties pakaļ klusumā un bez liekām sarunām.
@boho_tanja raksta: “Mēbeles pakomātā! Introverta sapnis – atbraukt pēc mēbelēm uz pakomātu 😆”. Viņa turpina, sakot, ka “nav liekas kustības jādara – nav jābrauc uz veikalu, jāmeklē, jāstāv kasē, tad vēl jāgaida, kad Tev saliks pasūtījumu…”. Vēl autore piebilst, ka iekšā pakomātos ir norādīts arī telefona numurs, uz kuru var zvanīt, ja klients pats ar savu pasūtījumu netiek galā, piemēram, nevar to izņemt no pakomāta.
Šādu pakalpojumu tagad piedāvā populārais veikals JYSK.
Komentāros cilvēki ir priecīgi. “Man šķiet superērti, ja tik neesi maza auguma un ir spēks izcelt to kasti 😂 Bet tā jā, JYSK malači,” raksta kāda sieviete. Cita viņai pievienojas ar atbalstošiem vārdiem par pakomātiem kopumā: “Es arī nesen pasūtīju kumodi caur Omniva pakomātu, man gan viņa mazāka ir, bet tāpat visur, kur ir iespēja, izmantoju pakomātus 😀 Ļoti ērti, kad nav jāstāv veikalu rindās, kas jāmeklē utt. 😀”
Vēl kādai komentētājai visērtākais šķiet laiks, kad var izņemt pasūtījumu – tas nav ierobežots, kā tas ir, braucot pēc preces uz veikalu.