#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: Ekrānšāviņš/”Threads”

Introvertu sapnis! “JYSK” jaunais risinājums iepriecina pircējus 0

LA.LV
20:38, 29. augusts 2025
Stāsti Izpēte

Mēbeles pakomātā – tas nav joks, bet realitāte! Populārais mājas preču veikals tagad piedāvā iespēju preces saņemt pakomātā, ļaujot izvairīties no veikalu rindām un piegādes laika ierobežojumiem. Pircēji priecājas: ērtāk, ātrāk un piemērotāk arī introvertiem, kuri vēlas pēc pirkuma doties pakaļ klusumā un bez liekām sarunām.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Atšķirība starp zālēm un indi ir tikai devā: lūk 3 uztura bagātinātāji, kas bendē tavu veselību
Krieviete pārsteigta un “palika uz pauzes”! Latvieši stāsta, kā ārzemēs “atmaskojuši” nekaunīgus tūristus 45
5 interjera kļūdas, kas liecina par bezgaumību jūsu mājoklī – skarbs dizainera viedoklis
Lasīt citas ziņas

@boho_tanja raksta: “Mēbeles pakomātā! Introverta sapnis – atbraukt pēc mēbelēm uz pakomātu 😆”. Viņa turpina, sakot, ka “nav liekas kustības jādara – nav jābrauc uz veikalu, jāmeklē, jāstāv kasē, tad vēl jāgaida, kad Tev saliks pasūtījumu…”. Vēl autore piebilst, ka iekšā pakomātos ir norādīts arī telefona numurs, uz kuru var zvanīt, ja klients pats ar savu pasūtījumu netiek galā, piemēram, nevar to izņemt no pakomāta.

Šādu pakalpojumu tagad piedāvā populārais veikals JYSK.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pagājušajā gadā te arī vienu sievieti nosita tajā pašā vietā…” Vecumniekos uz gājēju pārejas notriekta sirmgalve
Vācijas kanclers Mercs: “Karš var turpināties vēl daudzus mēnešus. Mums jebkurā gadījumā jābūt tam gataviem”
“Viņi ir nedaudz apmaldījušies un apjukuši.” Soctīklotāji dalās savās sajūtās pēc Latvijas basketbola izlases uzvaras pār Igauniju

Komentāros cilvēki ir priecīgi. “Man šķiet superērti, ja tik neesi maza auguma un ir spēks izcelt to kasti 😂 Bet tā jā, JYSK malači,” raksta kāda sieviete. Cita viņai pievienojas ar atbalstošiem vārdiem par pakomātiem kopumā: “Es arī nesen pasūtīju kumodi caur Omniva pakomātu, man gan viņa mazāka ir, bet tāpat visur, kur ir iespēja, izmantoju pakomātus 😀 Ļoti ērti, kad nav jāstāv veikalu rindās, kas jāmeklē utt. 😀”

Vēl kādai komentētājai visērtākais šķiet laiks, kad var izņemt pasūtījumu – tas nav ierobežots, kā tas ir, braucot pēc preces uz veikalu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Joks, kas izvērtās nopietnāk, nekā gaidīts – Rīgā izglābta pakomātā iesprūdusi pusaudze
Reizi pa visām reizēm – noskaidrojam, kā tad pareizi jāizrunā veikala “JYSK” nosaukumu!
Padomi, kā iegādāties mēbeles internetā gudri: no kādām kļūdām izvairīties
Netīras mīkstās mēbeles – nesmuki un nehigiēniski: 7 forši padomi, kā tās iztīrīt pašu spēkiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.