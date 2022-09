Īrēt vai pirkt: kā rīkoties augstas inflācijas laikā?

Foto: Ieva Čīka/LETA

Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Dzīves dārdzībai draudīgi augot, cilvēkus, kuriem vajadzīga sava pajumte, nodarbina jautājums – īrēt vai pirkt dzīvokli, izmantojot bankas aizdevumu.

Jāplāno vajadzības un ienākumi

Nekustamo īpašumu tirdzniecības uzņēmuma “Arco Real Estate” dzīvojamā fonda pārdošanas nodaļas vadītāja Ieva Jansone skaidro, ka ikvienam dzīvokļa meklētājam vispirms būtu rūpīgi jāizvērtē, kādas vismaz trīs līdz piecu turpmāko gadu laikā būs viņa vajadzības un kādas būs iespējas maksāt gan par bankas hipotekāro kredītu, gan iegādātā dzīvokļa uzturēšanu.

Strauji ceļoties apkures, elektrības un citu komunālo pakalpojumu cenām, pašlaik tam jābūt ļoti rūpīgi pārdomātam lēmumam.

“Plānojot ienākumus, būtu jāparedz, ko iesākt, ja kaut kādu apstākļu ietekmē krasi pieaug maksājumi. Tāpēc, kaut ko pērkot vai īrējot, jāizvēlas nelieli, energoefektīvi dzīvokļi. Tāpat svarīgi laikus novērtēt, vai iegādāto dzīvokli būs iespējams pārdot.”

Jāvērtē gan racionāli, gan emocionāli

“Racionāli domājot, vienmēr jāmeklē izdevīgākais piedāvājums – ja izdodas atrast izdevīgu īres piedāvājumu, tad, iespējams, ir vērts kādu laiku izmantot īres dzīvokļa iespējas. Līdzīgi arī atrodot izdevīgu īpašumu pirkšanai,” prāto nekustamo īpašumu tirdzniecības uzņēmuma “Starlex Real Estate” investīciju nodaļas partneris Auseklis Sarkans.

“Tomēr jānovērtē arī emocionāli māju sajūta, proti, ja tiek atrasts īstais īpašums iegādei, iespējams, tā iegāde ir tā vērta, jo ar 20 vai 30 gadu kredītu iespējamā ikmēneša pārmaksa bieži var būt vien pāris desmiti eiro mēnesī.”

Gados jaunākiem cilvēkiem, kuri vēl mācās un dzīvo atsevišķi no vecākiem, Ieva Jansone tomēr iesaka neriskēt ar bankas aizdevumu dzīvokļa iegādei, bet īrēt, kaut arī atmaksājamā kredīta summa sākotnēji šķistu mazāka nekā īres maksa. Īstermiņā, viņasprāt, tas neradīs būtiskus izdevumu zudumus. Toties, rodoties maksājumu sarežģījumiem, būs vieglāk noīrēt lētāku dzīvokli citur.

Te gan jāņem vērā, ka pēc īres dzīvokļiem ir ļoti liels pieprasījums. Tā kā Latvijā īres dzīvokļu trūkst, arī īres cenas ir augstas.

Ieva Jansone domā, ka pieprasījums pēc īres dzīvokļiem turpmāk būs vēl lielāks, nekā jau ir pašlaik.

Īres pieprasījums augs

Arvien lielāku pieprasījumu pēc īres īpašumiem paredz arī nekustamo īpašumu tirdzniecības uzņēmuma “Starlex Real Estate” vadītājs Egīls Smilktiņš. Viņaprāt, palielinoties banku EURIBOR procentu likmēm, varētu samazināties kreditēšanas apjomi.

Aizvadītajā nedēļā Eiropas Centrālās bankas lēmums pacelt procentu likmes Latvijā vidēji par vairākiem desmitiem eiro paaugstinās mēneša maksājumus par mājokļa kredītiem. Hipotekāro kredītu mēneša maksājumiem augot, viņaprāt, mājokļu pircēji būs spiesti rūpīgāk apsvērt, ko var un ko vairs nevar atļauties.

Savukārt Ieva Jansone uzskata, ka tagad vairāk vajadzētu domāt par iegādātā vai īrētā dzīvokļa uzturēšanu. Tāpēc, viņasprāt, būtu jāmācās taupīt un pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Iespējams, jādzīvo nevis atsevišķi, bet kopā ar kādu, lai ziemā būtu vieglāk samaksāt par apkuri.

Jauno dzīvokļu īre būs dārgāka

“Sadārdzinoties apkurei, īpaši strauji pieaug pieprasījums pēc īres modernos un energoefektīvos jaunajos projektos, kuru piedāvājums diemžēl ir ierobežots,” turpina Egīls Smilktiņš.

“Tā kā jaunu dzīvokļu trūkst, var paredzēt īres cenu kāpumu. Pašlaik jaunajos projektos viena īres kvadrātmetra cena svārstās no 10 līdz 13 eiro. Bet, atkarībā no dzīvokļa platības, labiekārtojuma un energoefektivitātes klases, turpmāk tā svārstīsies no 12 līdz 16 eiro par kvadrātmetru.”

Pēc viņa teiktā, īpašumiem ar vāju energoefektivitāti un lieliem apkures izdevumiem īres maksa varot palikt nemainīga vai pat kristies – tā, lai samazinātu dzīvokļa īrnieka mēneša maksājuma slogu.

2021. gada februārī, aptaujājot pašvaldības, Ekonomikas ministrija atklāja, ka pašlaik Latvijā trūkst aptuveni 1400 īres dzīvokļu. Tā kā aptauja neaptvēra Rīgu un galvaspilsētai tuvējo novadu pašvaldības, visticamāk, šis trūkums ir pat vēl lielāks. Uzņēmumu pārstāvji paredz, ka arī turpmāk īres dzīvokļu deficīts nesamazināsies.

Jaunajos dzīvokļos ieguldīt izdevīgāk

Egīls Smilktiņš domā, ka nekustamo īpašumu cenas jaunajos projektos visdrīzāk saglabāsies esošajā cenu līmenī vai pieaugs pavisam maz.

Jaunajos projektos rēķini par komunālajiem pakalpojumiem ir vismaz trīs līdz piecas reizes mazāki nekā sērijveida nenosiltinātos dzīvojamos namos.

“Starlex Real Estate” pārstāvji spriež, ka jauns, labiekārtots mājoklis, ja vien tā iegādei nav vajadzīgs bankas hipotekārais kredīts ar saistībām uz 20 gadiem, pašlaik ir labs ieguldījums un nodrošinājums pret strauji augošo inflāciju.

“Augot neziņai par to, kā dzīvosim turpmāk, cilvēki nogaidīs, iekams izlems kaut ko iegādāties,” tā savukārt uzskata Ieva Jansone.

“Pašlaik uzņēmumā, kuru pārstāvu, arvien biežāk ierodas klienti, kuri vēlas nevis pirkt, bet pārdot.

Cilvēki cenšas atbrīvoties no lielām platībām.

Piemēram, Rīgas mikrorajonos palielinās sērijveida dzīvokļu piedāvājums, īpaši trīs līdz četru istabu dzīvokļiem, kas īstermiņā varētu pat radīt cenu samazinājumu. Agrāk šie dzīvokļi bija ļoti pieprasīti.”