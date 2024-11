Foto: Scanix Izraēlas armija paziņo par “Hizbollah” līdera Hasana Nasrallas nogalināšu triecienā Beirūtas priekšpilsētā

Izraēlas ministri pirmdien nākuši klajā ar pretrunīgiem izteikumiem par pamiera iespējamību Libānā.

Gideons Sārs, kurš šomēnes Izraēlas ārlietu ministra amatā nomainīja Israelu Kacu, žurnālistiem sacīja, ka panākts zināms progress ceļā uz pamieru Libānā.

Kā jau ziņots, Izraēla no 23.septembra ir pastiprinājusi gaisa triecienus Irānas atbalstītā kaujinieku grupējuma “Hizbollah” bastioniem Libānas dienvidos, Beirūtā un Bekaas ielejā valsts austrumos. 30.septembrī Izraēla nosūtīja sauszemes spēkus uz Libānas dienvidiem.

“Ir panākts zināms progress,” sacīja Sārs, atbildot uz jautājumu par iespējamo pamieru. “Mēs strādājam ar amerikāņiem pie šī jautājuma,” viņš piebilda.

Taču Kacs, kurš šomēnes kļuva par aizsardzības ministru, ģenerāļu sanāksmē sacīja, ka “pamiera nebūs, un triecieni “Hizbollah” netiks pārtraukti”. Tomēr viņš piebilda, ka gadījumā, ja radīsies iespēja un tiks ierosināts labs priekšlikums, kas ļaus Izraēlai pasludināt uzvaru, tas tiks ļoti nopietni apsvērts.

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu sacījis, ka Libānas operācijas mērķis atspiest “Hizbollah” uz ziemeļiem no Litani upes. Vēl viens mērķis ir liegt iespēju “Hizbollah” bruņoties. Grupējumu apbruņo un finansē galvenokārt Irāna.

Sārs sacīja, ka Izraēla būs gatava pamieram, ja “Hizbollah” neatradīsies pie robežas un nevarēs bruņoties ar ieroču sistēmām, kas pienāk “no Sīrijas, no jūras, no lidostas”. Viņš piebilda: “Galu galā galvenais uzdevums būs īstenot to, par ko tiks panākta vienošanās.”

“Mēs vēlamies, lai mūsu pilsoņi droši atgrieztos mājās (..). Tikmēr Izraēlas Aizsardzības spēku operācija pie mūsu robežas turpinās,” paziņoja Sārs.

Desmitiem tūkstošu izraēliešu bija spiesti pamest savas mājas, kad “Hizbollah” pirms vairāk nekā gada sāka intensīvas apšaudes pāri Libānas un Izraēlas robežai. “Hizbollah” apgalvoja, ka atbalsta palestīniešu grupējumu “Hamās”.