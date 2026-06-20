“Izskatās briesmīgi!” Karogu instalācija Rīgā rada nevēlamas asociācijas 1
Rīgas pilsētvides noformējums atkal izraisījis plašas diskusijas sociālajā medijā “X”. Šoreiz iedzīvotāju uzmanības centrā nonākusi Buļļu aplī un citviet Rīgā izvietotā karogu instalācija, kurā apvienotas Latvijas un Rīgas karogu krāsas.
Lai gan iecere, visticamāk, bijusi radīt svētku noskaņu, daudzi sociālo mediju lietotāji jauno vizuālo risinājumu uztvēruši kritiski, to dēvējot par neveiksmīgu un raisot visdažādākās asociācijas.
Kāda platformas “X” lietotāja, daloties ar Buļļu aplī uzņemtu attēlu, neslēpj neizpratni par redzēto un asi kritizē izvēlēto dizaina risinājumu.
“Kas tā par bezgaumību Buļļu apļa vidū? Nevaru saprast – tie ir mātes Terēzes paltraki vai transvestītu karogi? Savienot Latvijas un Rīgas karogus nebija laba ideja. Izskatās briesmīgi.”
Pēc ieraksta diskusija turpinājusies ar dažādiem viedokļiem par izvēlēto pilsētvides risinājumu.
Kāds komentētājs norāda, ka vizuālais noformējums raisa šādas asociācijas:
“Veido tādu kā Krievijas karogu kompozīcijas”
Šim viedoklim pievienojas arī citi komentētāji, kuri kritizē krāsu salikumu un tā vizuālo efektu pilsētvidē.
“Apvienojot Rīgu ar Latviju, ir sanākusi Krievija.”
Kritika izskan arī no cita diskusijas dalībnieka, kurš norāda, ka līdzīgi risinājumi redzami arī citviet pilsētā:
“Šitāds ārprāts ir arī mūsu rajonā. Izskatās slikti, piekrītu.”
Tikmēr daļa komentētāju diskusijā pievēršas arī praktiskajiem aspektiem, tostarp interesējoties par šāda pilsētvides objekta izmaksām, vienam no lietotājiem minot: “Man interesē šī objekta cena – minēšu 5- 10…”.
Savukārt cits diskusijas dalībnieks situāciju raksturo lakoniskāk, uzsverot, ka iecere nav izdevusies.
Ieskats komentāros: