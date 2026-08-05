Vācijas lidostā blakus Ukrainas lidmašīnai nokritis ar sprāgstvielām aprīkots drons 0
Pēc izdevuma Bild sniegtās informācijas, aizvadītajā naktī neilgi pirms pusnakts Leipcigas lidostā blakus Ukrainas lidmašīnai “Antonov” tika atrasts nokritis bezpilota lidaparāts.
Speciālisti drona kravu identificēja kā sprāgstvielu. Pakas iekšpusē atradās arī detonators. Pēc ekspertu vērtējuma, sprādziens nenotika tikai detonatora bojājuma dēļ.
“Drošības iestādes pret šo incidentu izturas ļoti, ļoti nopietni. Bezpilota lidaparāts un sprāgstvielu paka tiek pētīti, lai atklātu iespējamās noziedznieku pēdas. Izdevumam ir informācija, ka izmeklēšanā vēlas piedalīties arī NATO izmeklētāji.
Drons esot nokritis tajā lidostas daļā, kur atradās četras Ukrainas lidmašīnas. Tiek norādīts, ka Leipcigas lidosta ir svarīgs transporta mezgls gaisa kravu pārvadājumiem, kas orientēti uz Ukrainu.
Kā iepriekš vēstījis medijs Unian, atsaucoties uz Polijas Iekšējās drošības dienesta ziņojumiem, Krievija pāriet no vienreizlietojamu aģentu izmantošanas uz profesionālu diversiju tīklu izveidi Eiropā.
Maskava liek likmi uz bijušajiem karavīriem, policistiem un algotņiem, tostarp no “Vagner” algotņiem, kā arī īpaši apmāca aģentus. Krievijas ilgtermiņa mērķis ir destabilizēt eiroatlantiskās struktūras, izolēt atsevišķas valstis un mazināt to drošību. Turklāt daļa operāciju tiek veikta sadarbībā ar Baltkrievijas un Ķīnas dienestiem.