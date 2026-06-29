“Tas ir kauns Eiropai!” – Rajevs kritizē nespēju saražot Ukrainai nepieciešamo tehniku 0

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LA.LV
20:04, 29. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Eiropa šobrīd nespēj pilnvērtīgi nodrošināt Ukrainai nepieciešamo militāro aprīkojumu un daudzos gadījumos trūkst arī ražošanas kapacitātes, norāda NBS rezerves pulkvedis un Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs) Igors Rajevs.

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Viņš TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” uzsver, ka pašreizējā situācijā Ukrainas atbalstam būtiski trūkst alternatīvu ASV militārajai industrijai, un tuvākajā laikā tas, pēc viņa domām, nemainīsies. Eiropas militārā rūpniecība, viņaprāt, joprojām nespēj saražot pietiekamā apjomā nepieciešamās sistēmas.

Rajevs gan atzīmē, ka atsevišķas valstis izceļas ar specifiskām spējām – piemēram, Čehija munīcijas ražošanā un Slovākija ar artilērijas ražošanu un auto industrijas attīstību. Vienlaikus viņš norāda, ka tās nav Eiropas lielākās vai ekonomiski spēcīgākās valstis.

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Viņaprāt, problēma slēpjas ne tikai resursos, bet arī rūpniecības organizācijā un lēmumu pieņemšanā, kur bieži dominē politiski saukļi, nevis reāla ražošanas jaudu attīstība.

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