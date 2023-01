Foto: Sergio Photone/SHUTTERSTOCK

Jaungada kalendārs nodokļu maksātājiem: ar kādām likuma izmaiņām jārēķinās ikvienam Ieteikt







Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Latvijas Avīzes” lasītājiem un nodokļu maksātājiem vērts atzīmēt jaunā gada kalendārā dažus datumus, lai nepārsteigtu izdevumi, ar kuriem būs jārēķinās, augot dzīves dārdzībai.

Vēl jārēķinās ar iespējamiem grozījumiem nodokļu likumos, tāpēc ka aizvadītajā gadā jaunievēlētā Saeima nepaguva apstiprināt valsts budžetu 2023. gadam.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem

Līdz 31. decembrim tiek saglabāta likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN) pārejas noteikumos noteiktā IIN maksāšanas kārtība autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem. Tādējādi līdz šā gada beigām autoratlīdzību saņēmēji, kuriem autoratlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā par saimnieciskās darbības veicējiem. Par viņiem IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) maksās ienākuma izmaksātājs. Ieņēmumiem līdz 25 000 eiro IIN likme būs 25%, bet ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro – 40% apmērā. No šiem ieņēmumiem 80% novirza VSAOI, bet 20% IIN maksājumiem.

No 1. janvāra valsts noteiktais minimālā atalgojuma apmērs līdzšinējo 500 eiro vietā būs 620 eiro mēnesī.

Pabalstu saņēmējiem

No 1. janvāra palielināsies vecāku pabalsta apmērs strādājošiem vecāku pabalsta saņēmējiem. Vecāku pabalsts līdzšinējo 30% vietā tiks palielināts līdz 50% no piešķirtā pabalsta apmēra, ja atsāk darbu laikā, kad vēl ir tiesības saņemt vecāku pabalstu. Izmaiņas skars tos vecākus, kuri strādā un kuri neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātie.

No 1. janvāra vecāku pabalsta maksājumu laiks būs pagarināts par vienu mēnesi. Tādējādi kāds no bērna vecākiem varēs būt apmaksātā bērna kopšanas atvaļinājumā divus mēnešus, kurus nevarēs nodot otram no vecākiem – tā būs vecāku pabalsta nenododamā daļa atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem prasībām. Vecāku pabalsta nenododamā daļa būs apmaksāta. To varēs izmantot pa daļām līdz bērna astoņu gadu vecumam, un abi vecāki to varēs arī vienlaicīgi. Minētie nosacījumi skars tos vecākus, kuriem bērns piedzims 2023. gadā.

No 1. jūlija tiesības saņemt valsts sociālos pabalstus būs tiem iedzīvotājiem, kuri Latvijā saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju un kuri izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā pastāvīgi dzīvo Latvijā, un kuriem piešķirts alternatīvais statuss, kā arī šo personu ģimenes locekļiem Patvēruma likuma izpratnē, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju un izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā pastāvīgi dzīvo Latvijā.

Pensionētajiem nodokļu maksātājiem

2023. gadā pensionāriem ar IIN neapliekamā ienākumu daļa būs 500 eiro mēnesī.

2023. gadā tiesības saņemt valsts vecuma pensiju būs tiem iedzīvotājiem, kuri būs sasnieguši 64 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Iedzīvotāji, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, varēs pensionēties agrāk, proti, divus gadus pirms pieminētā vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Tādējādi 2023. gadā priekšlaicīgi varēs pensionēties tie iedzīvotāji, kuri būs sasnieguši 62 gadu un 6 mēnešu vecumu.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Foto: karen roach/SHUTTERSTOCK

Nodoklis, kuru vietējās pašvaldībās rēķina, balstoties uz zemei un ēkām noteiktajām kadastrālajām vērtībām, vēl necelsies arī šogad, tāpēc ka ar grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā līdzšinējās kadastrālās vērtības ir iesaldētas līdz 2025. gadam.

Bet iedzīvotājiem jāņem vērā, ka zemes kadastrālais novērtējums un līdz ar to aprēķinātā nodokļa summa var mainīties, ja, piemēram, īpašumam mainīts lietošanas mērķis, uz zemes uzceltās ēkas pārbūvētas vai nojauktas, mainījušās zemes platības.

Līdz 2025. gadam par trim hektāriem lielākai lauksaimniecībā izmantojamai zemei aiz pilsētu robežām nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) aprēķina, balstoties uz īpaši noteiktu vērtību, kuras palielinājums gadā nepārsniedz 10% no iepriekšējam gadam noteiktās vērtības.

Līdz 15. februārim pašvaldībām jānosūta nodokļa maksāšanas paziņojumi īpašniekiem vai daudzstāvu dzīvojamo namu apsaimniekotājiem. Tos nesaņemot, maksātājiem pašiem par to jāpaziņo rakstiski pašvaldībām līdz 15. martam. Ja nodokļa maksāšanas paziņojums nav saņemts, īpašumam aprēķinātais nodoklis tik un tā būs spēkā 22. martā.

Nodokli var samaksāt uzreiz visu vai maksājot to četrās daļās, bet ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī. Nokavējot maksājumus, pašvaldībā automātiski “ieslēdzas skaitītājs”, kurš skaita soda naudu par katru nokavēto dienu.

Nodokļa maksātājiem ieteicams laikus iepazīties ar vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem par šā nodokļa maksāšanas kārtību, kā arī par atlaidēm, kuras bez likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” pašvaldībai ir tiesības piešķirt noteiktām iedzīvotāju grupām.

Rīgas pašvaldība pērn paziņoja, ka rīdziniekiem – NĪN maksātājiem līdz 2023. gada 1. janvārim bija jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāpiekrīt elektroniskai saziņai ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e–pasta starpniecību nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu saņemšanai.

Ja attaisnojošu iemeslu dēļ nodokļa maksātājs nepaspēja to izdarīt aizvadītajā gadā, tad to viņš vēl varēs līdz 15. decembrim. Vienlaikus varēs saņemt NĪN atlaidi par 2023. gadu.

Šogad Rīgā paplašināsies nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu saņēmēju loks.

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” NĪN likme noteikta 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības zemei, kā arī saimnieciskajā darbībā izmantojamām ēkām, to daļām.

Dzīvojamiem namiem neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav sadalīti dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpām nedzīvojamās ēkās, kuras izmanto dzīvošanai, kā arī telpām, kuru izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, NĪN likmes noteiktas:

• 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro;

• 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, bet nepārsniedz 106 715 eiro;

• 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro.

Tomēr vairāku pilsētu un novadu iedzīvotājiem der atcerēties, ka par namiem un dzīvokļiem NĪN likmes ir atkarīgas no tā, vai tajos kāds ir deklarējis pastāvīgo dzīvesvietu. Ja mājoklī neviens nav deklarējis dzīvesvietu, tad NĪN likme jau ir tāda pati kā par zemi – 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības.

Ja nekustamais īpašums netiek uzturēts, tad pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt likmi 3% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Sadārdzināsies komunālie pakalpojumi

Foto: ako photography/SHUTTERSTOCK

No 1. janvāra līdz 30. aprīlim par dabasgāzi būs jāmaksā vairāk mājsaimniecībām ar mazu patēriņu, toties mazāk tām, kurās patēriņš būs lielāks.

Mājsaimniecībām, kuras patērē līdz 250 m3 dabasgāzes gadā, līdzšinējo 1,8252 eiro vietā būs jāmaksā 2,02508 eiro par m3.

Mājsaimniecībām, kuras patērē no 250 līdz 500 m3 dabasgāzes gadā, līdzšinējo 1,6896 eiro vietā būs jāmaksā 1,16354 eiro par m3.

Mājsaimniecībām, kuras patērē no 500 līdz 25 000 kubikmetru dabasgāzes gadā, līdzšinējo 1,52715 eiro vietā būs jāmaksā 1,16354 eiro par m3.

No 1. janvāra paaugstinās dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos – līdzšinējo 80 eiro par tonnu vietā 95 eiro par tonnu. No 2023. gada 1. janvāra maksa par atkritumu apglabāšanu SIA “Getliņi EKO” noteikta 135,50 eiro par tonnu bez PVN (2022. gadā tā bija 124,60 eiro par tonnu),

Tādējādi, piemēram, maksa par atkritumu apsaimniekošanu Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu šogad būs 21,88 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kopā ar 21% PVN – 26,47 eiro par m3. Par ģimeņu privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas reizi līdzšinējo 6,04 eiro vietā būs jāmaksā 6,35 eiro (ar 21% PVN).

No 1. janvāra sadārdzināsies maksa par ūdens apgādi un kanalizāciju Ventspilī, Jūrmalā, Kandavā un Kandavas novada Cēres, Kandavas, Matkules, Vānes, Zantes un Zemītes pagastā, Iecavā un Iecavas pagastā, Dobelē un Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastā, Ikšķilē un Tīnūžu pagastā, Kuldīgā, kā arī daļā Alsungas pagasta, Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas un Vārmes pagastā.

No 1. maija vairākās pieminētajās pilsētās un novados ūdenssaimniecības pakalpojumi sadārdzināsies vēl vairāk.