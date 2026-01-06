Sniegs, ziema
Sniegs, ziema
Foto: Jēkabpils novada pašvaldība/Facebook

Sniegi sniga putināja! Laikapstākļu prognoze trešdienai 0

LETA
15:05, 6. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Trešdien Latvijā gaiss kļūs vēsāks un daudzviet uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Veselam
Arī maizi?!? Ko ēst, lai nodzīvotu līdz 100 gadiem: uztura speciālisti nosauc 8 ilgmūžības pārtikas produktus
Veselam
Kas notiek ar ķermeni, ja nepietiek magnija: 10 trauksmes signāli, ko tev vajadzētu pamanīt
Štatā vairs nebūs Dreģes, arī Martinsonei pasniegti dokumenti: Dailes teātris skaidro masu atlaišanas iemeslus 104
Lasīt citas ziņas

Nakts pirmajā pusē valsts lielākajā daļā snigs, vēlāk vietām gaidāms sniegs. Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš.

Teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -7..-12 grādiem un dienā nepārsniegs -3..-8 grādus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Deviņas lietas, ko dara visi suņi. Kāpēc mīlulis tev seko pat uz tualeti?
Miera sarunas ir sasniegušas jaunu pavērsienu: Zelenskis dod mājienu, kad varētu beigties karš
“Konkrētā aktrise nav arī teātra spožums un izcilība.” Ļaudis spriež par Dailes teātra skandālu, viedoklis par notikušo nav viennozīmīgs

Rīgā naktī snigs, mākoņu kļūs mazāk, dienā nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī piepilsētā var noslīdēt līdz -10 grādiem; diena nav gaidāma siltāka par -5 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vakars nesīs pārsteigumu! Zvaigznes dienā Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona
Aukstumiņu vēlaties? Visai drīz gaidāms liels sals: vietām termometra stabiņš noslīdēs līdz -20 grādiem
Autovadītājiem šorīt jābūt īpaši uzmanīgiem! Laika prognoze pirmdienai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.