Latviete Inga Rublīte mira Anglijas slimnīcas gaitenī medicīnas darbinieku nevērības dēļ.

“Kad viņi atrada viņu, bija jau par vēlu…” Latviete Inga Rublīte nomira Anglijas slimnīcas gaitenī mediķu neizdarības dēļ Ieteikt







Lielbritānijā Notingemas slimnīcas personāls neizmantoja divas iespējas sniegt palīdzību sievietei no Latvijas – Ingai Rublītei, kura tika atrasta mirusi zem mēteļa pārpildītā neatliekamās palīdzības nodaļā, tā secināja tiesu medicīnas eksperti Lielbritānijā, vēstīja britu medijs “The Guardian“.

Izmeklējot 39 gadus vecās Ingas Rublītes nāvi, tika konstatēts, ka viņa nomira dabiskā nāvē, bet medicīnas personāls nespēja atpazīt “pastāvīgus un pastiprinošus asinsizplūduma simptomus smadzenēs”, kad sieviete vairāk nekā astoņas stundas gaidīja slimnīcā.

Dr. Elizabete Didkoka (Elizabeth Didcock) medijam “The Guardian” sacīja, ka Ingu Rublīti, kad viņa šā gada 19. janvārī pēc pulksten 22:30 ieradās Kvīnsas medicīnas centrā (“Queens medical centre”), vajadzēja izvērtēt vecākajam ārstam un nosūtīt uz pārbaudi – galvas skenēšanu.

Kad ap plkst. 2 naktī Rublītes veselības stāvokli nākamajā reizē novērtēja medmāsa, kurai viņa sacīja, ka jūt stipras sāpes, tad uzreiz bija jākonsultējas ar ārstu, norādīja Dr.Didkoka no tiesu medicīnas ekspertu centra. “[Rublītei] bija pastāvīgi un pastiprinoši smadzeņu asinsizplūduma simptomi, kas netika atpazīti,” sacīja Didkoka, piebilstot, ka slimnīcas nodaļā tajā naktī bija “pārmērīgi daudz darba”. “Bija 76 pacienti, kas gaidīja apskati, un kopumā nodaļā bija samazināts medicīnas personāla skaits,” teica medicīnas eksperte.

Didoka secināja, ka Rublītei bijusi otra smaga asiņošana smadzenēs īsi pirms viņas atrašanas, un tieši tas izraisīja latvietes nāvi. “Ja viņa būtu uzņemta un rūpīgi novērota, kā tas bija jādara, viņai tik un tā būtu notikusi [otrā] straujā un postošā asiņošana smadzenēs,” sacīja eksperte.

Rublīte, kura ir divu bērnu māte, ieradās Anglijas slimnīcā ar spēcīgām galvassāpēm, neskaidru redzi, augstu asinsspiedienu un sliktu dūšu. Naktī viņa pavadīja vairākas stundas uzgaidāmajā telpā, un pēc tam, kad viņa trīs reizes neatsaucās uz sava vārda izsaukumu, viņu klasificēja kā izrakstītu no slimnīcas, jo medicīnas personāls pieņēma, ka viņa ir aizgājusi.

Rublīte tika atrasta pulksten 7:00 no rīta. Sieviete nereaģēja un bija noslīdejusi krēsla priekšā, ar mēteli aizsegtu seju pēc vemšanas un krampju lēkmes. Viņa bija piedzīvojusi smagu asinsizplūdumu smadzenēs. Izvērtējot viņas veselības stāvokli, Rublīte tika atzīta par vairs neoperējamu. Viņa nomira divas dienas vēlāk – 22. janvārī.

Ingas Rublītes dvīņumāsa Inese Briede sacīja, ka viņai šķiet, ka māsa “būtībā nomira šajā [slimnīcas] uzgaidāmajā telpā”. Viņa piebilda: “Neviens viņai neko nedarīja. Un, kad viņi atrada viņu, bija jau par vēlu. Es vienkārši nevarēju noticēt, ka viņi viņu bija svītrojuši no gaidītāju saraksta, kad viņa neatbildēja. Vai kāds viņu meklēja? Vai kāds pārbaudīja videonovērošanas kameras, lai pārliecinātos, vai viņa ir aizgājusi?”

Rublīte uzauga Latvijā kopā ar māsu, un pēc skolas beigšanas 2024.gadā abas pārcēlās uz Apvienoto Karalisti. Rublīte dzīvoja un strādāja Notingemā, kur viņai piedzima divi dēli. Viņas bērni tagad ir 13 un 11 gadus veci.

Briede, kura tagad dzīvo Latvijā, britu medijam stāsta, ka viņa ar māsu bija tuvas un vairākas stundas dienā runāja pa telefonu. 19.janvārī, kad bija darba pārtraukums noliktavas sadales centrā, Briede sarunājās ar māsu, kad Ingai pēkšņi sākās stipras galvassāpes. Viņa teica, ka jūtas tā, it kā viņai būtu “trāpīts ar ķieģeli”.

Inga esot pabeigusi savu maiņu darbā un devusies mājās, kur nogulēja piecas stundas, pirms sāka meklēt medicīnisko palīdzību, zvanot uz tālruni 111. Apmēram pulksten 21:45 viņai ieteica doties uz slimnīcu, bet uzreiz gan pateica, ka ātrās palīdzības izsaukšana aizņems vairākas stundas. Tāpēc kaimiņš Ingu aizvedis uz slimnīcu.

Kā norādīja tiesu medicīnas eksperte, dr.Didkoka, tad Rublītes gadījumā “viss jau no paša sākuma bija nepareizi” veikts, jo īsā trīs minūšu veselības stāvokļa novērtējumā, ko latvietei veica medicīnas māsa, netika atklāts pilns viņas simptomu apjoms. Medicīnas māsai nebija pieejami vecākie ārsti, ar kuriem varētu konsultēties, jo viņi bija izbraukuši uz citām vietām. Tāpat slimnīcā bija ieradušies vēl daudzi citi pacienti ar neatliekamo medicīnisko palīdzību. Rublītei netika pieprasīta datortomogrāfijas procedūra.

Pēdējo reizi darbinieki Rublīti redzēja pulksten 2:00 naktī, kad viņa teica, ka sāpes ir kļuvušas stipras, bet viņas vārds tika izsaukts tikai pulksten 4:30 naktī, un pēc tam viņa tika izsaukta vēlreiz pulksten 5:26 un 6:50 naktī. Rublītes sēdvieta neatradās galvenā slimnīcas medicīnas personāla darba galda redzeslokā, bet gan slimnīcas gaitenī, kur personāls bija vairākas reizes gājis viņai garām.

Veiktajā izmeklēšanā izskanēja informācija, ka Rublīte varētu būt palikusi nepamanīta, jo slimnīcas darbinieki bija pieraduši, ka gaitenī – gaidīšanas zonā – nakšņo bezpajumtnieki.

“Lai gan viņa nebija tieši redzama no galda puses, viņa neatradās nomaļā stūrī – cilvēki bija apkārt un gāja viņai garām,” sacīja Notingemas Universitātes slimnīcu trasta kompānijas medicīnas direktora vietnieks Dr. Džons Volšs (John Walsh). “Šajos konkrētajos vakaros brīvdienās varēja būt vairāki cilvēki, kas gulēja ar mēteļiem un segām, un es domāju, ka garām ejošie slimnīcas darbinieki nenovērtēja to, ka zem tiem atrodas ļoti slima sieviete.” Viņš sacīja, ka nav “skaidras standarta darbības procedūras”, kā reaģēt, ja pacients nereaģē uz sava vārda izsaukšanu, bet uzņēmums veic izmaiņas, lai novērstu līdzīgu incidentu atkārtošanos.

Sēdvietas, kur sēdēja nu jau mirusī latviete Inga Rublīte, tagad ir pārvietotas un slimnīcas personālam 30 minūšu laikā jāpaziņo par savām aizdomām, ja pacienti nereaģē. Savukārt tos, kuri guļ zem mēteļiem, tagad pamodina, lai pārbaudītu viņu labsajūtu un veselības stāvokli.

Šajā Notingemas slimnīcas nodaļā, kurā mira latviete Rublīte, strādājošo ārstu skaits tagad ir palielināts no trim līdz pieciem, un ir paredzēts ieviest arī speciālu skaļruņu sistēmu, lai izsauktu gaidošo cilvēku vārdus. Dr. Volšs sacīja, ka Rublītes nāve ir “ļoti smagi skārusi darbiniekus”, kuri strādā sarežģītos apstākļos, lai tiktu galā arvien pieaugošo pacientu pieprasījumu skaitu. “Tas nav saistīts ar nepareizu, kļūdainu darba praksi vai to, ka viņa tika ignorēta. Kavēšanās dēļ mēs viņai esam nodarījuši kaitējumu, par to nav šaubu,” viņš teica.

