“Kāds ļoti mēģina piesegt vadību!” “Rīgas siltuma” akcionāri saka “nē” padomes vadītāja atbrīvošanai no amata; ministrija sola veikt nākamo soli 25

18:45, 6. oktobris 2025
Ziņa papildināta plkst. 21:20

“Rīgas siltuma” akcionāru sapulce pirmdien nav atbalstījusi Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumu atbrīvot kompānijas padomes vadītājus, liecina ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) ieraksts sociālo mediju platformā “X”.

EM bija rosinājusi atbrīvot no amata padomes priekšsēdētāju Jevgeniju Belezjaku un viņa vietnieku Gati Sniedziņu.

Valainis norāda, ka EM atkal rosinās atbrīvot no amata visu kompānijas padomi.

Uzņēmuma padomē strādā arī padomes locekļi Mārtiņš Lazdovskis, Artūrs Veics un Matīss Paegle.

Latvijas Televīzijas raidījumā “Šodienas jautājums” Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) apliecināja, ka panākta vienošanās tuvākajā laikā mainīt visu “Rīgas siltums” padomi.

Pēc viņa teiktā, Rīgas dome aicināja skatīt jautājumu solidāri, ņemot vērā, ka līdz šim padome lēmumus pieņēmusi solidāri. Rīgas puse aicinājusi atstādināt visu padomi, nevis tikai divus padomes locekļus.

“Mēs aicinājām atstādināt visu padomi, taču par to vienoties neizdevās, jo EM bija gatava atstādināt tikai divus locekļus, nepamatojot, kāpēc tieši šos,” sacīja Kleinbergs.

Viņš piebilda, ka panākta vienošanās mēneša laikā noteikt jaunus uzstādījumus padomei, tostarp skaidri definēt mērķus samazināt tarifus un tuvākajā laikā izsludināt konkursu uz padomes amatiem.

Kā ziņots, EM pieprasījusi sasaukt akcionāru sapulci, kurā mudina atlaist “Rīgas siltuma” padomes locekļus.

EM uzskata, ka “Rīgas siltuma” padome nebija pietiekami ambicioza un neizrādīja sākotnējo iniciatīvu aktīvai iesaistei, lai siltumtarifi netiktu paaugstināti.

EM no uzņēmuma vadības sagaida darbības efektivitātes programmas izstrādi un ieviešanu, infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plāna izstrādi un realizēšanu, redzējumu par ilgtermiņa tarifu attīstības dinamiku – tirgus modeļa uzlabojumi un siltumenerģijas ražošanas struktūra nākotnē.

Jau ziņots, ka šovasar tika kritizēti “Rīgas siltuma” plāni rudenī celt siltuma tarifus galvaspilsētā.

“Rīgas siltuma” padome 4.septembrī izteikusi neuzticību valdes priekšsēdētājam Ilvaram Pētersonam par proaktīvas rīcības trūkumu tarifa sagatavošanas un apstiprināšanas procesa gaitā. No 5.septembra uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā iecelts līdzšinējais valdes loceklis Kalvis Kalniņš, kurš papildus līdzšinējiem pienākumiem pārņems arī Pētersona atbildības jomas.

Sākotnēji regulatoram iesniegtais “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par MWh paredzēja kāpumu par 21,5% – līdz 90,15 eiro par megavatstundu (MWh). Taču pēc tarifa pārvērtēšanas “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs no šā gada 1.oktobra pieaugs par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par MWh.

Šobrīd “Rīgas siltuma” siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti 3,6 eiro apmērā par MWh ir 74,17 eiro par MWh.

“Rīgas siltuma” koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro.

“Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% – Latvijas valstij, 2% – SIA “Enerģijas risinājumi. RIX”, bet AS “Latvenergo” pieder 0,005% akciju.

