Daļai rīdzinieku apkure jau pieslēgta, citi izvēlas nogaidīt, baidoties par cenām 0

26. septembris 2025
Vēsās naktis daudziem rīdziniekiem rada vēlmi pieslēgt apkuri. Taču tiem, kuriem temperatūra mājā nav atkarīga no pašiem, atliek gaidīt uzņēmuma “Rīgas siltums” lēmumu, vēsta 360TV Ziņas.

Oficiāli apkures sezona parasti sākas oktobra vidū. Tomēr atkarībā no laikapstākļiem tas var notikt arī ātrāk. Par centrālās apkures pieslēgšanu lemj tad, kad trīs diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra nepārsniedz +14 grādu un kādā brīdi tā krītas arī zem +8 grādiem, 360TV Ziņām skaidro AS “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš.

Lai arī Rīgā pagaidām vēl ir siltāk, daudzi pilsētnieki jau tagad vēlētos sasildīt drēgnās telpas. “Ļoti prasās. Ārā siltāks nekā iekšā,” saka Gundega. Arī Gundars apgalvo, ka, ja šādi laikapstākļi turpinātos vēl pāris dienas, tad gribētos, lai apkure būtu pieslēgta. Ērika atzīst: “Nedaudz vajag apkuri, bet bail par tiem rēķiniem. Ja tie būs lieli, tad varbūt gaidām oktobri, oktobra vidū, varbūt, varbūt pat oktobra beigās”.
Jau ziņots, ka Rīgā maksa par siltumenerģiju no 1. oktobra pieaugs teju par 12%, sasniedzot 83,01 eiro par megavatstundu. Sākotnēji plāns bija siltuma tarifus galvaspilsētā celt par 21,5%. Pēc uzņēmuma “Rīgas Siltums” aplēsēm šajā apkures sezonā divistabu dzīvoklī nerenovētā mājā apkures cena mēnesī pieaugtu par aptuveni 10 eiro, tikmēr tādas pašas platības mājoklim renovētā ēkā – apmēram par sešiem eiro.

LA.LV Aptauja

Vai tu gribētu, lai apkuri pieslēdz jau tagad?

  • Jā, mājās jau ir par aukstu
  • Labāk pagaidīt līdz oktobrim
  • Gribētu, bet baidos no rēķiniem
  • Man nav centrālās apkures
