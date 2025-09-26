Daļai rīdzinieku apkure jau pieslēgta, citi izvēlas nogaidīt, baidoties par cenām 0
Vēsās naktis daudziem rīdziniekiem rada vēlmi pieslēgt apkuri. Taču tiem, kuriem temperatūra mājā nav atkarīga no pašiem, atliek gaidīt uzņēmuma “Rīgas siltums” lēmumu, vēsta 360TV Ziņas.
Oficiāli apkures sezona parasti sākas oktobra vidū. Tomēr atkarībā no laikapstākļiem tas var notikt arī ātrāk. Par centrālās apkures pieslēgšanu lemj tad, kad trīs diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra nepārsniedz +14 grādu un kādā brīdi tā krītas arī zem +8 grādiem, 360TV Ziņām skaidro AS “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš.
Jau ziņots, ka Rīgā maksa par siltumenerģiju no 1. oktobra pieaugs teju par 12%, sasniedzot 83,01 eiro par megavatstundu. Sākotnēji plāns bija siltuma tarifus galvaspilsētā celt par 21,5%. Pēc uzņēmuma “Rīgas Siltums” aplēsēm šajā apkures sezonā divistabu dzīvoklī nerenovētā mājā apkures cena mēnesī pieaugtu par aptuveni 10 eiro, tikmēr tādas pašas platības mājoklim renovētā ēkā – apmēram par sešiem eiro.