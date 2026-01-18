Kam šobrīd gatavojas Krievija? Slaidiņš brīdina, ka vieglas dienas Ukrainas pilsētām nebūs 0

0:05, 19. janvāris 2026
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš norādīja, ka vieglas dienas Ukrainas pilsētām un enerģētikas objektiem nebūs.

Viņš skaidro, ka Ukrainas spēki gatavojas turpmāko Krievijas gaisa uzbrukumu atvairīšanai. Ukrainas izlūkošanas publicētā informācija liecina, ka tuvākajā laikā pieaugs gaisa triecienu, kam par pamatu ir aukstā laika iestāšanās. Turklāt jau tagad, gaisa trauksmes regulāri skan arī diennakts gaišajā laikā un notiek raķešu un dronu triecieni.

“Kādreiz mēs teicām, ka droni ir visvieglākais mērķis, bet redzam, ka pēc uzlabojumiem tas ir kļuvis par diezgan efektīgu ieroci zaudējumu radīšanai,” atzīmēja Slaidiņš.

Kopumā janvāra pirmajā pusē Krievija palaida 1961 dronu pret Ukrainu, taču Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca 1638 dronus. Savukārt kopš 2026. gada sākuma, Krievija pret Ukrainu jau ir izšāvusi 56 ballistiskās raķetes. “Tas ir ļoti liels skaits,” norāda Slaidiņš.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien paziņojis, ka izsludinās ārkārtējo stāvokli enerģētikas nozarē. Krievija pēdējos mēnešos katru dienu ir uzbrukusi Ukrainai ar droniem un raķetēm, mērķējot uz enerģētikas infrastruktūru un pārtraucot elektroapgādi ziemas salā.

Zelenskis norādīja, ka devis rīkojumu valdībai pastiprināt centienus, lai saņemtu atbalstu no sabiedrotajiem, vienkāršotu noteikumus rezerves energoapgādei un pārskatītu komandantstundas noteikumus.

Plašāk skaties pievienotajā video!

“Tā ir Dienvidkurzemes novada izmērā!” Slaidiņš skaidro, kāpēc runas par frontes sabrukumu ir maldīgas
Ukraiņi sāk satraukties: krievi uzlabo savus dronus un tas nozīmē ļaunāko
Kārtējais cerības solījums vai reāls progress? ASV vēstnieks NATO par Ukrainu un Krieviju: “Atlicis noslēgt darījumu”
