Ukraiņi sāk satraukties: krievi uzlabo savus dronus un tas nozīmē ļaunāko 0
Uzbrukuma dronos, ko Krievijas Federācija izmanto pret Ukrainu, arvien biežāk sāka ierakstīt Starlink satelītsakaru sistēmu, ziņo dialog.ua.
Krievija paplašina Starlink satelītsakaru izmantošanu savos bezpilota lidaparātos karā pret Ukrainu. Tendence ir ārkārtīgi satraucoša. To paziņoja eksperts militāro radiotehnoloģiju jomā Sergejs Beskrestnovs (Flash).
Pēc viņa teiktā, pirmo reizi Starlink tika atrasts notriektā Krievijas drona BM-35 vrakos. Tas ir jauns kamikadzes UAV, kuru krievi sāka aktīvi izmantot, lai uzbruktu frontes apmetnēm 2025. gadā.
“Pirms tam Starlink tika sastapts tikai Molnijas UAV. Kad Shaheds lido ar Starlink, tas ir tikai laika un varbūt pat dienu, nevis mēnešu jautājums. Viņš paskaidroja, ka droni satelītu sakaros ir imūni pret elektroniskās kara sistēmām. Tas nozīmē, ka tos būs ļoti grūti pārtvert. Vēl viens apdraudējums ir šāviena augstā precizitāte, jo ienaidnieka operators varēs kontrolēt uzbrukumu tiešsaistē.