Ukraiņi sāk satraukties: krievi uzlabo savus dronus un tas nozīmē ļaunāko 0

LA.LV
7:15, 16. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Uzbrukuma dronos, ko Krievijas Federācija izmanto pret Ukrainu, arvien biežāk sāka ierakstīt Starlink satelītsakaru sistēmu, ziņo dialog.ua.

Sprādziens Ganību dambī – dzīvokļa saimnieks atklāj iespējamo nelaimes iemeslu
Tramps nāk klajā ar svarīgu paziņojumu Grenlandes sakarā: “Pavēliet viņus izvest!” 5
Kokteilis
“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu
Lasīt citas ziņas

Krievija paplašina Starlink satelītsakaru izmantošanu savos bezpilota lidaparātos karā pret Ukrainu. Tendence ir ārkārtīgi satraucoša. To paziņoja eksperts militāro radiotehnoloģiju jomā Sergejs Beskrestnovs (Flash).

Pēc viņa teiktā, pirmo reizi Starlink tika atrasts notriektā Krievijas drona BM-35 vrakos. Tas ir jauns kamikadzes UAV, kuru krievi sāka aktīvi izmantot, lai uzbruktu frontes apmetnēm 2025. gadā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tā ir katastrofa! Krievijā kas tāds nebija noticis kopš 2020. gada
Vašingtona apstājās: plašsaziņas līdzekļi nosauca 3 valstis, kas atturēja Trampu no uzbrukuma
“Pēc tam jutos ļoti neomulīgi…” iedzīvotājus Ropažu novadā agresīvi aģitē balsot “pret” plānoto ziemas trasi

“Pirms tam Starlink tika sastapts tikai Molnijas UAV. Kad Shaheds lido ar Starlink, tas ir tikai laika un varbūt pat dienu, nevis mēnešu jautājums. Viņš paskaidroja, ka droni satelītu sakaros ir imūni pret elektroniskās kara sistēmām. Tas nozīmē, ka tos būs ļoti grūti pārtvert. Vēl viens apdraudējums ir šāviena augstā precizitāte, jo ienaidnieka operators varēs kontrolēt uzbrukumu tiešsaistē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
ir katastrofa! Krievijā kas tāds nebija noticis kopš 2020. gada
Vašingtona apstājās: plašsaziņas līdzekļi nosauca 3 valstis, kas atturēja Trampu no uzbrukuma
Baltais nams troļļo Eiropu ar kādu attēlu – Trampa mēme atkal samulsina pasauli
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.