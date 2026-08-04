Kāpēc kabači šogad sāk pūt vēl pirms izauguši? Dārzkopji dalās vērtīgā pieredzē 0
Kabači parasti tiek uzskatīti par vienu no vieglāk audzējamajiem dārzeņiem, tomēr arī tiem mēdz rasties problēmas. Facebook grupā “Dārzs visiem” kāda dārzkopja uzdotais jautājums – kāpēc mazajiem kabačiem sāk pūt gali vēl pirms tie izauguši – izraisīja plašu diskusiju, kurā desmitiem cilvēku dalījās savā pieredzē un ieteikumos.
Izrādās, ka vienas pareizās atbildes nav – visbiežāk pie vainas ir vairāku apstākļu sakritība.
Daudzi komentētāji uzskata, ka šīs vasaras biežās lietavas ir viens no galvenajiem iemesliem. Sarmīte raksta, ka kabačiem ilgstošs mitrums ļoti nepatīk, bet šovasar gandrīz katru dienu lijis, tāpēc augļi sākuši bojāties.
Līdzīgu pieredzi apraksta arī Margarita un Daniels, kuri uzskata, ka galvenā problēma ir pārmērīgs ūdens daudzums.
Ja kabači aug vietā, kur slikti cirkulē gaiss vai ūdens ilgstoši saglabājas pie auga, puves risks ievērojami palielinās.
Viens no biežāk minētajiem iemesliem bija noziedējušais zieds. Vairāki pieredzējuši dārzkopji stāsta, ka pēc apputeksnēšanās zieds lietainā laikā uzsūc mitrumu kā sūklis un sāk pūt. Puve pēc tam pāriet uz jauno auglīti. Inta raksta, ka lietainā laikā ziedu cenšas nolauzt, tiklīdz kabacītis sācis augt, un pēc tam augļi vairs nebojājas.
Arī dārzkopības uzņēmuma Elegant.lv pārstāvji komentāros iesaka vēsā un lietainā laikā pēc noziedēšanas uzmanīgi noņemt ziedu, lai nepieļautu puves attīstību.
Vairāki komentētāji uzsver, ka svarīga ir laba ventilācija. Aļika stāsta, ka pēc tam, kad augam nodrošināta labāka gaisa cirkulācija, situācija uzlabojusies.
Savukārt Aelita iesaka kabačus audzēt saulainā, atklātā vietā un regulāri izgriezt vecākās lapas, īpaši pēc lietainām dienām. Viņas pieredze rāda, ka ēnainās vietās pat papildu mēslojums ne vienmēr palīdz. Arī Biruta iesaka regulāri noņemt apakšējās lapas, lai augs labāk izvēdinātos.
Liela daļa komentētāju uzskata, ka kabačiem var pietrūkt kalcija. Loreta raksta, ka problēmu palīdzējis atrisināt kalcija nitrāts. Līdzīgus ieteikumus sniedz arī Sanita, Dace, Anita un vairāki citi grupas dalībnieki.
Kalcijs augam ir svarīgs šūnu sieniņu veidošanai, un tā trūkums patiešām var veicināt augļu puvi. Tomēr speciālisti norāda, ka nereti problēma nav kalcija daudzumā augsnē, bet gan tajā, ka ilgstoša mitruma vai krasu laika apstākļu dēļ augs nespēj to pietiekami uzņemt.
Daži komentētāji atgādina, ka pie vainas var būt ne tikai mitrums. Aelita novērojusi, ka jaunos augļus mēdz bojāt gliemeži, bet Gita šovasar pirmo reizi saskārusies ar laputīm uz kabačiem. Bojājumu vietās puve attīstās daudz ātrāk, tāpēc augus ieteicams regulāri apskatīt.
Apkopojot dārzkopju pieredzi, visbiežāk ieteiktie risinājumi ir:
– lietainā laikā pēc noziedēšanas noņemt ziedu no jaunā augļa;
– nodrošināt labu gaisa cirkulāciju, izgriežot vecākās lapas;
– audzēt kabačus saulainā vietā un nepieļaut ilgstošu mitrumu;
– neļaut augļiem gulēt tieši uz zemes;
– nepieciešamības gadījumā papildināt mēslojumu ar kalciju;
– regulāri apskatīt augus un savlaicīgi noņemt bojātos augļus.