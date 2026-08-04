Pagājušais jūlijs iegājis vēsturē kā viens no mitrākajiem, bet šīs dienas laikapstākļi liks par to aizmirst 0
Sinoptiķi prognozē, ka otrdien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks. Vairāk mākoņu saglabāsies valsts ziemeļaustrumu daļā, taču nokrišņi nav gaidāmi.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz +22..+27 grādiem, un pūtīs lēns vējš.
Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. Gaisa temperatūra sasniegs +25 grādus.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1021 hektopaskāls jūras līmenī.
Piektais mitrākais jūlijs novērojumu vēsturē
Pagājušais mēnesis Latvijā kļuva par piekto mitrāko jūliju novērojumu vēsturē – kopš 1924. gada, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.
Valstī vidēji nokrišņu daudzums sasniedza 123,2 milimetrus jeb 163% no mēneša normas. Latvijas rietumu un centrālajā daļā lija vairāk nekā austrumos. Liepājā, Ventspilī un Vičakos jūlijs bija mitrākais novērojumu vēsturē, Bauskā – otrais, Stendē – trešais lietainākais kopš 1945. gada.
Visvairāk nokrišņu pagājušajā mēnesī tika reģistrēts Ventspilī, kur to daudzums sasniedza 222,3 milimetrus jeb 350% no normas, bet vismazāk lija Rēzeknē, kur bija 57,9 milimetri nokrišņu jeb 87% no daudzu gadu vidējā lieluma.
Vidēji Latvijā jūlijā bija 13 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz viens milimetrs, vairāk nekā pusi mēneša – 18 dienās – vismaz vienā novērojumu stacijā tika sasniegts stipru nokrišņu slieksnis, kas ir desmit milimetri.
Lietainākā diena bija 20. jūlijs, kad vidējais nokrišņu daudzums valstī sasniedza 21,1 milimetru, turklāt nebija nevienas stacijas, kurā nokrišņi nebūtu novēroti. Vismazāk šajā dienā lija Lielpečos, kur bija 2,6 milimetri nokrišņu, visvairāk nolija Ventspilī – 78,3 milimetri, – un tālu neatpalika Stende, kur diennakts kopējais nokrišņu daudzums sasniedza 73,9 milimetrus jeb 95% no jūlija normas.
Izteikti lietains bija arī 8. jūlijs, kad vidējais nokrišņu daudzums valstī sasniedza 19,9 milimetrus, novērojumu stacijās tas variēja no pieciem milimetriem Dagdā līdz 62,8 milimetriem Ventspilī.
Sausuma un mitruma rādītājs jūlijā daļā Latvijas novērojumu staciju bija normas robežās, bet gandrīz visās Zemgales un Kurzemes stacijās tas norādīja uz mitriem līdz pat ekstremāli mitriem apstākļiem.
Saules spīdēšanas ilgums jūlijā bija mazāks nekā vidēji 1991.-2020. gadā, izņemot Latvijas austrumos, kur tas vietām bija nedaudz virs normas.
Jūlija vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +17,4 grādi jeb četras grāda desmitdaļas zem normas. Mēneša minimālā gaisa temperatūra bija +7,2 grādi 23. jūlijā Zosēnos, bet maksimālā gaisa temperatūra +32,6 grādi tika reģistrēta 31. jūlijā Jelgavas novērojumu stacijā, un tas bija vienīgais pārspētais temperatūras rekords valstī pagājušajā mēnesī.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 81% – no 77% Alūksnē un Rīgā līdz 85% Kolkā un Pāvilostā. Stiprākās vēja brāzmas – 23,2 metri sekundē – tika novērotas 6. jūlijā Liepājā.