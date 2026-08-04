“Latvijas Pasta” pakalpojumi no nākamā gada, visticamāk, sadārdzināsies – pat parastas vēstules nosūtīšana kļūs dārgāka 0
“Latvijas Pasta” klientiem no nākamā gada varētu būt jārēķinās ar jaunām pasta pakalpojumu cenām. VAS “Latvijas Pasts” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedzis universālā pasta pakalpojuma jeb UPP tarifu izmaiņu projektu. Plānots, ka jaunie tarifi varētu stāties spēkā 2027. gada 1. janvārī.
“Latvijas Pasts” skaidro, ka tarifu pārskatīšanas nepieciešamība saistīta ar būtiskām izmaiņām pasta pakalpojumu tirgū – tradicionālo vēstuļu un abonētās preses apjoms turpina sarukt, kamēr pieprasījums pēc citiem pakalpojumiem, tostarp paku piegādes, palielinās.
Salīdzinot 2025. un 2024. gada rādītājus, vēstuļu sūtījumu skaits samazinājies par 10,6%, savukārt piegādāto abonētās preses izdevumu apjoms sarucis par 12,3%.
Uzņēmumā norāda, ka, samazinoties tradicionālo pasta sūtījumu apjomam, pieaug vidējās vienas sūtījuma vienības piegādes izmaksas. Vienlaikus universālais pasta pakalpojums jānodrošina visiem Latvijas iedzīvotājiem par vienotu tarifu neatkarīgi no tā, kur cilvēks dzīvo un cik daudz sūtījumu konkrētajā teritorijā jānogādā.
UPP tarifi tiek aprēķināti saskaņā ar SPRK noteikto metodiku, ņemot vērā gan pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas, gan pieprasījumu. Tarifu projektā iestrādāti arī iespējamie ietaupījumi, ko paredz SPRK noteiktās kvalitātes prasību izmaiņas 2027. gadam. To mērķis ir efektīvāk izmantot pasta infrastruktūru.
Daži pārrobežu sūtījumi varētu kļūt pat lētāki
Tomēr jaunais tarifu projekts nenozīmē, ka pilnīgi visi pasta pakalpojumi kļūs dārgāki. Pārrobežu sūtījumu cenu izmaiņas būs atkarīgas no konkrētās galamērķa valsts, un atsevišķos gadījumos sūtījumu nosūtīšana varētu kļūt pat lētāka.
Būtiskas izmaiņas paredzētas arī klientiem, kuri ierakstītus vai apdrošinātus sūtījumus noformē internetā.
Plānots, ka atlaide šādiem sūtījumiem, ja tie noformēti “Latvijas Pasta” pašapkalpošanās vietnēs manspasts.lv biznesa klientiem vai mans.pasts.lv privātpersonām, palielināsies par 0,64 eiro jeb 139%.
Pēc jauno tarifu stāšanās spēkā atlaide paredzēta 1,10 eiro bez PVN apmērā. Tādējādi uzņēmums vēlas motivēt klientus vairāk izmantot pašapkalpošanās un digitālos risinājumus.
Izmaiņas gaidāmas arī abonētās preses piegādē
Jaunie tarifi skars arī abonēto laikrakstu un žurnālu piegādi.
Savukārt tarifs par vienu kilogramu varētu palielināties no 1,22 eiro līdz 1,24 eiro, proti, par aptuveni 2%.
Vienlaikus “Latvijas Pasts” norāda, ka faktiskās izmaksas preses izdevējiem tiek noteiktas atsevišķos Ministru kabineta noteikumos. Līdz ar to izdevēju gala izmaksas būs atkarīgas arī no tā, vai un kā tiks mainīts šis regulējums.
“Latvijas Pasts” pērn investējis 6,5 miljonus eiro
Uzņēmums uzsver, ka 2025. gadā universālais pasta pakalpojums nodrošināts bez valsts kompensācijas par UPP saistību izpildi, vienlaikus saglabājot plašu pasta un maksājumu pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā.
Tajā pašā laikā turpinātas investīcijas uzņēmuma attīstībā un pakalpojumu modernizācijā. 2025. gadā “Latvijas Pasts” investējis 6,5 miljonus eiro, kas bijis lielākais ieguldījumu apjoms pēdējo piecu gadu laikā.
Investīcijas novirzītas automatizācijas un digitālo risinājumu attīstībai, infrastruktūras modernizācijai, energoefektivitātes projektiem un vides pieejamības uzlabošanai.
Tāpat līdzekļi ieguldīti ilgtspējīgas attīstības iniciatīvās un klientu pieredzes uzlabošanā.
“Latvijas Pasts” norāda, ka pasta nozare ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē piedzīvo būtiskas pārmaiņas. Cilvēki arvien retāk sūta tradicionālās vēstules, savukārt interneta tirdzniecības attīstības dēļ aug pieprasījums pēc paku piegādes.
Tieši šī paradumu maiņa nozīmē, ka tradicionālā universālā pasta pakalpojuma uzturēšana kļūst dārgāka uz vienu piegādāto sūtījumu.
Jāpiebilst, ka “Latvijas Pasta” iesniegtais dokuments pašlaik ir tarifu projekts, nevis jau spēkā esošas cenas. Universālā pasta pakalpojuma tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Ja iesniegtais projekts tiks apstiprināts, izmaiņas paredzēts ieviest no 2027. gada 1. janvāra.