Kārlis Streips: Haoss Amerikas politikā neko labu nenozīmē ne mums, ne Ukrainai, ne arī Gazai 0
Amerikas Savienotajās Valstīs iestājies politisks haoss – nespējot vienoties par budžetu, ASV atupurējušas valsts iestāžu darbu. TV24 raidījumā “Preses klubs”, žurnālists, TV24 raidījuma “Streips pārlūko pasauli” vadītājs Kārlis Streips uzsver, ka tas ietekmēs ne tikai pašus amerikāņus, bet arī sabiedrotos visā pasaulē, tostarp Ukrainu un Latviju.
“Es pateikšu vienu sliktu lietu. Haoss Amerikas politikā nenozīmē neko labu Ukrainai, tas neko labu nenozīmē arī mums un Gazai,” norāda Streips.
Viņš uzsver, ka tas var ietekmēt arī Latviju, ņemot vērā Trampa uzvedību un motivāciju: “Tramps ir pilnībā aizņemts ar sevi un savu bagātināšanu. Viņam nekas cits neinteresē. Un tas ir tas, kāpēc vienā nedēļā Zelenskis ir slikts, nākamajā nedēļā Putins ir slikts. Vienā nedēļā Ukrainai nav nekādu kāršu, ko lietot – nākamajā nedēļā Krievija tūliņ sabruks un Ukrainai būs iespēja atgūt visas savas teritorijas. Šis nav nopietns cilvēks.”
Žurnālists, TV24 raidījumu “Kārtības rullis”, “Stopkadri” un “Naudas cena” vadītājs Armands Puče norāda, ka tomēr, ja ASV novērojams politisks haoss, tad tas ir savā ziņā vērtējams pozitīvi.
“Bet, ja viņš ir aizņemts, tad tas ir labi, jo viņam nebūs laiks sačakarēt to pasākumu vēl vairāk,” uzsver Puče.
Jau iepriekš vēstījām, ka demokrātiem un republikāņiem ASV Kongresā nespējot vienoties par federālo budžetu nākamajam fiskālajam gadam, Amerikas Savienoto Valstu valdība pirmo reizi pēdējo septiņu gadu laikā apturējusi darbu.
Jau ziņots, ka demokrāti ASV Senātā otrdien noraidīja republikāņu sagatavoto likumprojektu par pagaidu finansējumu, un trešdienai plkst.00.01 (plkst.7.01 pēc Latvijas laika) beidzās līdzšinējais valsts iestāžu finansējums.
Cik ilgi valdības darba apturēšana turpināsies atkarīgs no tā, vai abas puses spēs panākt vienošanos. Sagaidāms, ka Senātā arī šodien notiks balsojumi, bet Pārstāvju palātai šonedēļ vairs nav paredzētas sanāksmes, lai gan tas var mainīties, ņemot vērā apstākļus.
Neskatoties uz valdības darba apturēšanu, atsevišķu valdības iestāžu funkciju izpilde turpināsies. Darbu, piemēram, turpinās ASV Nacionālās Aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) kosmosa misijas, turpināsies nelegālās imigrācijas apkarošana, kā arī Pārtikas un zāļu administrācijas un Lauksaimniecības ministrijas zināmu funkciju izpilde.
Iepriekšējo reizi valdības darbs tika apturēts Trampa pirmās prezidentūras laikā 2018.gadā, un tas tika atsākts tikai pēc 35 dienām.