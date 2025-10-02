Donalds Tramps ir viens no vājākajiem ASV prezidentiem un pie vainas ir Krievija, uzskata ārpolitikas pētnieks 0

Sandis Šrāders, Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” norāda, ka Donalda Trampa mēģinājumi veidot labākas attiecības ar Krieviju vienmēr beigušies neveiksmīgi, un šis faktors var kļūt izšķirošs arī gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās ASV.

“Jāskatās vēsturiski – jebkurš prezidents ir centies uzlabot attiecības ar Krieviju, un gala rezultāts nav bijis nekas labs. Tāpat Donalds Tramps pirmajā termiņā teica: “Vai mums beidzot nevajadzētu labākas attiecības ar Krieviju?” Visa viņa prezidentūra bija viena milzīga izmeklēšana, kā Krievija bija jaukusies ASV iekšējos procesos,” pauž Šrāders.

Viņaprāt, arī šajā Trampa prezidentūras termiņā ļoti labi sākumā varēja redzēt optimismu no Trampa puses, sarkano paklāju… Tomēr Putina regulārā nepakļaušanās un Trampa neklausīšana ir novedusi pie tā, ka “Donalds Tramps patiesībā ir viens no vājākajiem prezidentiem un ar zemāko reitingu tieši attiecībā pret Krieviju”.

Šrāders atklāj, ka amerikāņi gatavojas vidustermiņa vēlēšanām, kur Trampa aktivitātes un attiecības ar Krieviju var būt par vienu no noteicošajiem faktoriem vēlētāju vidū.

