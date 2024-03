Kas ir Budanova trijstūris? Adamovičs komentē Krievijas Jūras spēku vadības maiņu Melnajā jūrā Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Zemessardzes štāba virsnieks, komandkapteinis Normunds Adamovičs pastāstīja par aktualitātēm Melnajā jūrā Krimā, kā arī komentēja Krievijā pieņemto lēmumu no šā gada 10.marta Jūras karaflotes virspavēlnieka pienākumu pagaidu izpildītāja amatā iecelt Aleksandru Moisejevu, nomainot Nikolaju Jevmenovu.

“Nav jābūt īpaši analītiskām ziņām, lai saprastu, ka, visticamāk, šī maiņa ir notikusi saistībā ar pēdējā patruļkuģa zaudēšanu un ar Krievijas Melnās jūras Jūras flotes nespēju veikt uzdevumus. Britu izlūkdienests paredz to, ka viens no uzdevumiem šajā amatā jaunajam Melnās jūras komandierim būs ieviest izmaiņas un uzlabot šo kaujas spēju Melnās jūras flotē,” tā pastāstīja Adamovičs.

Turklāt “patīkama ziņa” bijusi arī no Ukrainas Jūras spēkiem. Viņi ziņoja par to, ka Krievijas Jūras spēki pēdējo dienu laikā neesot stājušies kaujas dežūrās, kā arī neesot bijušas nekādas aktivitātes no šiem kuģiem.

“Tie kuģi jūrā tiek aizsargāti ar speciāli novilktām bonām, respektīvi, lai droni nevarētu piekļūt šiem kuģiem. Par to informē ukraiņi,” tā TV24 raidījumā sacīja Zemessardzes štāba virsnieks, komandkapteinis Adamovičs. “Šeit es pieliku attēlā to bildīti – Budanova trijstūri. Gribas ļoti cerēt un es ticu tam, ka šis komandieris neko nemainīs, un ukraiņi varēs vēl joprojām veiksmīgi cīnīties ar Krievijas floti,” pauda cerību komandkapteinis.

Turklāt Adamovičs uzsvēra vēl kādu pozitīvu vēsti. Proti, Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs esot paziņojis, ka ukraiņi esot krietni uzlabojuši jūras dronu navigāciju. “Viņi vairs neizmanto satelīta internetu, respektīvi, – viņi ir radījuši alternatīvas iespējas, kā vadīt šo jūras dronu,” zināja teikt Zemessardzes štāba virsnieks, komandkapteinis Normunds Adamovičs, stāstot TV24 raidījumā par aktualitātēm Melnajā jūrā Krimā.

Jau vēstīts, ka Krievijā ceremonijā Kronštatē admirālis Aleksandrs Moisejevs stādīts priekšā kā Jūras karaflotes virspavēlnieka pienākumu pagaidu izpildītājs, otrdien vēsta Kremļa propagandas izdevuma “RIA-Novosti” korespondents. Līdz šim Moisejevs bija Ziemeļu flotes komandieris.

10.martā tīmekļa izdevums “Fontanka” jau ziņoja, ka Moisejevs iecelts par Jūras karaflotes virspavēlnieka pienākumu pagaidu izpildītāju, nomainot Nikolaju Jevmenovu. Jevmenovs Jūras karaflotes virspavēlnieka amatā tika iecelts 2019.gadā.

Viņš virspavēlnieka amatu zaudēja pēc vairāku Krievijas karakuģu nogremdēšanas Melnajā jūrā.

Oficiāli admirāļu rotācijas iemesli netiek skaidroti. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs “Fontankas” sākotnējo publikāciju komentēt atteicās, aizbildinoties, ka rīkojumi par militāro komandieru iecelšanu ir slepeni.