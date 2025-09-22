Kas ir finanšu tehnoloģijas, kāpēc jāveicina to attīstība, cik liels var būt ieguvums valstij no tām, kādi riski saistās ar šo jomu? Tie ir galvenie jautājumi diskusijai TV24 raidījumā “Uzmanības centrā ekonomika”.
FinTech Latvija asociācijas vadītāja, zvērināta advokāte Tīna Lūse pauž, ka vislabāk izskaidrot, kas ir finanšu tehnoloģijas, var uz konkrētu piemēru pamata. Viens uzņēmums izveidojis pūļa finansējuma platformu, kas palīdz piesaistīt investorus jaunuzņēmumiem, cits uzņēmums veido rīku maksājumiem caur internetu, vēl kāds radījis sistēmu dzeramnaudas iemaksai restorānos, norēķinoties ar maksājuma karti, vienlaikus paredzot nodokļa nomaksu no saņemtās summas.
Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere papildina, ka ar finanšu tehnoloģijām saprotam vai nu esošu finanšu pakalpojumu, kas tiek piedāvāts jaunā inovatīvā veidā, vai tādu pakalpojumu, kāds iepriekš nav bijis. “Kāpēc mums to vajag? Pirmkārt tādēļ, lai mēs saņemtu kvalitatīvāku finanšu pakalpojumu. Otrkārt, tas veicina konkurenci, jo tirgū var ienākt ļoti daudzi mazi spēlētāji, kas pierāda, ka var darīt lietas citādāk. Caur to mēs saņemam labāku pakalpojumu.” Tāpat jaunu finanšu pakalpojumu sniedzēju piesaiste Latvijā var dot papildu darba vietas, nodokļu ieņēmumus, veicināt ekonomiku kopumā.
Latvijas Bankas Finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvaldes vadītāja, FKTK Finanšu inovāciju departamenta direktore Marine Krasovska: “Nav tik būtiski vai tas ir liels tirgus dalībnieks, vai tas ir jauns uzņēmums ar jaunu ideju, bet svarīgi, ka viss kopumā finanšu sektors attīstās. Tehnoloģijas dod iespēju pašiem uzņēmumiem būt efektīviem un labāk pelnīt tirgū un vēl viena būtiska lieta – tehnoloģijas un jaunuzņēmumi, kas strādā finanšu tehnoloģiju jomā, var liberalizēt kādus esošus finanšu pakalpojumus. Piemēram, ja iepriekš par investīcijām runāja cilvēki ar lielu maku, tad šobrīd ar investīcijām var nodarboties jebkurš pat ar ļoti mazu summu, sākot ar 20 vai 50 eiro. Tāpat kolektīvās finansēšanas platformas ir vēl viens papildu veids, kā var kreditēt ekonomiku.”
Tīna Lūse papildina: “Kāpēc tas ir svarīgi? Latvija ir ļoti maza valsts, Latvijā ir ļoti mazs tirgus. Visi šie uzņēmumi strādā ne tikai Latvijā – tie visi eksportē pakalpojumus. Finanšu tehnoloģiju jomas uzņēmumi ir mūsu eksportējošā finanšu sektora daļa. Turklāt, ar finanšu tehnoloģiju jomu mēs varam eksportēt arī savu regulatīvo pakalpojumu. Proti, pārsvarā gadījumu finanšu tehnoloģiju jomas uzņēmumiem vajag licenci, kuru izsniedz uzraudzības iestādes. Tā kā, saņemot licenci jebkurā ES valstī, uzņēmums lielākajā daļā jomu drīkst brīvi darboties arī citās ES valstīs, tad tieši veids, kā strādā regulators, ir ļoti svarīgs. Un šajā gadījumā mēs varam izmantot priekšrocības kā maza valsts, ka mēs varam būt digitāli, ātri reaģējoši. Latvijas banka ir izdarījusi būtisku darbu, pārskatot licencēšanas procesu, un mēs tiešām droši varam teikt, ka mēs esam viens no pieejamākajiem regulatoriem jau šobrīd Eiropā. Tā ir lieta, ko mēs varam reklamēt, lai mēs kļūtu par finanšu tehnoloģiju centru un piesaistītu uzņēmumus, kuri vēlas ienākt Eiropas tirgū.”
Vai finanšu jomas uzņēmumi uzticēsies Latvijai, vai tos nav aizbaidījis iepriekšējos gados īstenotais “finanšu jomas kapitālais remonts”? Marine Krasovska: “Mūsu fokuss iepriekš bija uz to, kādā veidā mēs varam kontrolēt riskus. Tagad Latvijā to var izdarīt labāk nekā jebkur kaimiņos. Šī spēcīgā prasme, kāda ir mums Latvijā, nav visur Eiropā. Tas šobrīd mums ļauj skatīties uz tirgu citādāk un būt drosmīgākiem – nevis kā piesaistīt iespējami daudz, bet, kā piesaistīt kvalitatīvākos, inovatīvākos, spēcīgākos, kuri var savus pakalpojumus eksportēt. Un licence, kas Latvijā ir izsniedzama, dod iespējas strādāt visas Eiropas tirgū”.
Vai Latvija var izkonkurēt kaimiņvalstis finanšu tehnoloģiju jomā? Vai investīcijas Latvijā finanšu tehnoloģiju jomā dos ilgtermiņa ieguvumu? Vai ir droši attīstīt finanšu tehnoloģiju jomu Latvijā? – arī šie jautājumi tiek argumentēti izdiskutēti raidījumā.
