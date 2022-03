Publicitātes foto

Kas jāzina pirms uzstādīt koka vasarnīcas?







Lai koka vasarnīca būtu ideāla gan atpūtai, gan pastāvīgai dzīvošanai viena no pirmajām lietām, kas mums jāizlemj, ir būvēt vienstāva vai divstāvu māju. Pirmkārt, vienstāva koka mājas ir aizraujošas ar savu unikālo plānojumu un vienkāršāku dizainu. Taču, ja jums ir mazāks zemes gabals, divstāvu ēka kļūst praktiski neizbēgama – ir jābūt vietai ne tikai mājai, bet arī lai pavadītu brīvo laiku ārpus tās. Kas jums jāzina, lai pārliecinātos, ka no plašā piedāvājumu skaita, kur pardod majas vasarnicas divos stāvos, varēs tās ieplānot pēc iespējas praktiskāk? Nosakot otrā stāva uzstādīšanas cenu, jums nebūs slikts pārsteigums.

Vai ir vērts ierīkot divstāvu koka vasarnīcas?

Mūsdienās, kad attieksme pret darba vietu kļuvusi daudz elastīgāka un iespējas aizbēgt pie dabas ir daudz plašāka, pieaugusi arī nepieciešamība pēc komforta brīvdienu mājās. Tāpēc tirgū varam atrast ļoti daudz dažādas koka mājas, kas daudz vairāk atgādina modernu, pastāvīgu māju nekā kvadrātveida, primitīvas lauku mājas. Patiesība ir tāda, ka, lai savā dārza gabalā varētu ierīkot lielu baļķu guļbūvi, kas atbilst jūsu vajadzībām pēc dažādām telpām, ir rūpīgi jāpārdomā nākotnes projekts.

Vienstāva koka vasarnīcas var būt laba izvēle, ja jums netrūkst vietas zemes gabalā. Tas nozīmē, ka vietas pietiks visām āra aktivitātēm arī pēc tam, kad tiks uzcelta māja. Šajā gadījumā eksperti iesaka apsvērt daudz modernāku kotedžu dizainu, kas bieži vien prasa nedaudz vairāk vietas. Internetā atrodami daudzi piemēri, cik unikāli var izskatīties baļķu guļbūves, ja ierīko plašu terasi, jumtu vai vienkārši izvēlas nestandarta mājas plānojumu. Fakts ir arī tas, ka, izvēloties vienstāva koka vasarnīcas variantu, jūs varēsiet vairāk pievērsties tās unikālajam plānojumam, nevis tehniskajiem aspektiem, kas ir ļoti svarīgi divstāvu mājām.

Tomēr, ja zemes gabala platība ir ierobežota un jūs nevēlaties upurēt visu atvēlēto vietu atpūtai brīvā dabā, mēs iesakām apsvērt divstāvu māju. Tas ļaus ietaupīt vietu uz zemes gabala, kā arī naudu mājas celtniecībai.

Galvenā atšķirība starp vienstāvu un divstāvu kotedžām

Izlemjot, kas būtu labāka izvēle — vienstāvu vai divstāvu dārza māja jūsu zemes gabalam — jums jāapzinās, ka galvenā atšķirība starp šiem variantiem ir otrā stāva griestu un kāpņu papildu izmaksas. Galu galā pēdējam variantam ir jābūt ne tikai labam izskatam, bet arī kvalitatīvam un jāatbilst visām drošības prasībām.

Projektējot griestus otrajam stāvam, ir svarīgi zināt, ka tos var izgatavot gan no koka, gan no betona. Koka starpsienām ir daudz zemāka cena, jo tām nav nepieciešami papildu veidņi. Šādas starpsienas ir viegli uzstādīt, un siltumizolācijas materiālus, kā arī dārza mājas komunikācijas, var paslēpt pašas grīdas konstrukcijās. Tiesa, salīdzinot ar betonu, koka grīdām ir viens būtisks trūkums – dinamiskā skaņas izolācija. Tomēr šo problēmu var viegli atrisināt, izmantojot dubultu rūdīta orientēto kokskaidu plātņu (OSB) slāni. Ir svarīgi zināt, ka, lai ieklātu kvalitatīvu koka grīdu, ir labi jāaprēķina tās turpmākās slodzes, pretējā gadījumā radīsies koka grīdu trūkumi. Ja nolemjat grīdu ieklāt pats (-i), pēc iespējas vairāk ieklausieties ekspertu viedokļos. Betona variants ļauj izvairīties no problēmām, kas parasti rodas, kad strādniekiem trūkst zināšanu vai cilvēki nolemj patstāvīgi iekārtot mājas otro stāvu.

Kāpnes mājā ir nozīmīgas gan funkcionāli, gan vizuāli – neierobežots kāpņu izmērs, formas, un plašā materiālu izvēle ļauj radīt unikālus kāpņu dizaina risinājumus, kas papildina interjeru. Tomēr, iespējams, par galvenajiem kritērijiem, izvēloties kāpnes savai mājai, vajadzētu būt to drošībai un komfortam.

Pirmkārt, pirms skaties vietu ap kāpnēm, izvērtē, kādu vietu tām varat atvēlēt, piemēram, platas un vītas kāpnes ar mūsdienīgu dizainu nebūs piemērotākā izvēle, ja koka vasarnīcas plānojumā trūkst vietas. Otrkārt, lai gan nereti, uzstādot kāpnes, prioritāti piešķiram oriģinālam dizainam, ieteicams sākt ar drošības detaļu izvēli un kāpņu formu. Piemēram, ja mājā ir bērni vai veci cilvēki, skaistā, bet neērtā kāpņu forma viņu dzīvi ievērojami apgrūtinās. Šādā gadījumā jāizvēlas neslīdošs kāpņu segums, piemēram, dabīgo koku, paklāju vai polivinilhlorīda (PVC) linoleju, un vairāk uzmanības pievērsiet margām.

Trešais aspekts, ko ieteicams ņemt vērā, ir kāpņu dizains. Paturot prātā, ka kāpnes ir ilgtermiņa, iesakām izvēlēties vissmalkāko un visdaudzpusīgāko dizainu. Šajā gadījumā, mainot mājas stilu, nebūs jāpārveido kāpnes. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgi, ir jāapsver kāpņu budžets. Šajā gadījumā tiem, kas vēlas ietaupīt, ir jāatsakās no idejas par unikāla dizaina kāpnēm un jāpieturas pie vienkāršām, taisnām kāpnēm, kas lieliski pildīs savu funkciju.

Kā izvēlēties drošas kāpnes?

Patiesība ir tāda, ka, iekārtojot mājas interjeru, mēs parasti īpaši rūpējamies par tās interjera turpmāko dizainu, taču jāsāk ir ar drošības faktoriem. Jāpatur prātā, ka, lai kāpnes būtu patiesi drošas un ērtas, pirms uzstādīšanas ir jāveic ļoti precīzi aprēķini. Ir gadījumi, kad pavisam neliela dažu centimetru kļūda sabojā visu kāpņu dizainu.

Viens no svarīgākajiem noteikumiem drošības ziņā ir vienāds kāpņu augstums. Ņemot vērā, ka kāpnes tiek izgatavotas īpaši agri, iespējams, galvenais iemesls kāpņu augstuma atšķirībām ir neprognozējamais grīdas līmeņa dizains. Vispārīgi runājot, pirmā un augšējā pakāpiena augstumu nosaka tajā brīdī esošās grīdas vai starpslāņa augstums.

Otrkārt, lai gan pašam pakāpienu platumam nav tiešas ietekmes uz drošību, ļoti svarīgs faktors ir pareiza pakāpienu augstuma un platuma attiecība. Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem pakāpienu augstums parasti ir 15–19 cm. Tāpēc, aprēķinot pakāpienu proporcijas, attālums starp pirmo un otro stāvu jādala ar tuvāko skaitli, kas ļauj iegūt standarta augstumu. Samazinot vai palielinot pakāpienu augstumu, attiecīgi mainās kāpņu platums: mainot augstumu par 1 cm, kāpņu platums mainās par 2 cm. Minimālajam pakāpiena dziļumam saskaņā ar oficiālajām prasībām jābūt vismaz 22 cm, mērot no malas līdz vietai, kur sākas nākamais pakāpiens.

Trešais svarīgais aspekts, meklējot drošas kāpnes, ir to slīpuma leņķis. Projektējot koka vasarnīcas kāpnes, ir svarīgi paturēt prātā, ka to slīpuma leņķis nedrīkst pārsniegt 45 grādus. Ja mājas kāpņu slīpuma leņķis ir lielāks, kāpnes ir piemērotas tikai tad, ja tās ved uz ārkārtīgi reti izmantojamām telpām.

Ceturtais un ne mazāk svarīgais ir nodrošināt, lai divstāvu koka vasarnīcai ir drošs kāpņu segums. Pareizi izvēlētam materiālam ir jābūt neslīdošam, tāpēc ieteicams izvairīties izmantot stiklu, dabīgo akmeni vai flīzes. Visticamāk, kāpņu segumiem piemērotie vismazāk slidenie materiāli varētu būt dabīgais koks, paklājs vai pat PVC linolejs.

Lai divstāvu koka vasarnīcas projekts būtu patiesi drošs, ir svarīgi neaizmirst arī par margām. Saskaņā ar tehniskajiem ieteikumiem ieteicamais drošais kāpņu margu augstums ir no 80 līdz 90 cm, bet, ja mājā dzīvo bērni vai veci cilvēki, tas ir jāpielāgo viņiem. Iesakām apsvērt arī margas ar vertikāliem elementiem, jo horizontālie nav pietiekami droši – maziem bērniem bieži rodas doma izmantot horizontālos elementus kā kāpnes.

Vai divstāvu mājas ir dārgākas?

Ņemot vērā vienstāvu un divstāvu koka vasarnīcas cenu, jāuzsver, ka šī atšķirība galvenokārt ir atkarīga no būvmateriālu un kāpņu izvēles. Kā minēts iepriekš, izvēloties betona starpsienu otrā stāva izveidei, tas jums izmaksās vairāk, taču mazāk uzmanības būs jāpievērš slodzes aprēķiniem un skaņas izolācijai. Koka starpsienas gadījumā jūs iztērēsiet mazāk naudas par starpsienu.

Taču cenu būtiski ietekmēs kāpņu izvēle daudz vairāk nekā izvēlētais starpsienas veids. Patiesība ir tāda, ka daudzu konstrukciju un priekšmetu precīzas cenas var viegli atrast tiešsaistē, savukārt kāpņu ražotāji parasti sniedz tikai provizoriskas kāpņu izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas. Tas ir tāpēc, ka kāpņu galīgo cenu nosaka daudzi svarīgi faktori, piemēram, kāpņu izvietojums, atrašanās vieta, augstums un apdare.

Diezgan bieži darbu izmaksas svārstās projektēšanas procesā novēroto papildu faktoru dēļ. Šī iemesla dēļ, lai aprēķini būtu pēc iespējas precīzāki, ieteicams būvuzņēmējam iesniegt mājas projektu un apspriest būtiskākās vēlmes. Tas ļaus vispusīgāk novērtēt ne tikai topošo kāpņu izmaksas, bet arī papildu nianses. Tas arī ļaus vieglāk nodrošināt, lai jūsu dizains nebūtu pretrunā ar obligātajiem kāpņu uzstādīšanas noteikumiem.

Tomēr saskaņā ar ierasto praksi kāpņu vidējās izmaksas parasti svārstās no 850 € līdz 2500 €. Taču izvēloties ekskluzīvu kāpņu dizainu vai unikālus arhitektūras risinājumus, šī cena var ievērojami palielināties. Tādu pašu ietekmi uz cenu atstās arī kāpņu izbūvei izvēlētie materiāli.

Tiem, kas meklē pēc iespējas vienkāršāku kāpņu risinājumu, parasti tiek ieteiktas vienlīmeņa koka kāpnes. Neatkarīgi no tā, vai tās savieno pirmo un otro stāvu vai ved uz bēniņiem, šāda veida kāpnes ir ekonomiskākais veids, kā savienot divus stāvus taisnā konstrukcijā bez papildu niansēm. Šādas kāpnes būs lētāk uzstādīt, ja tās būs izgatavotas no priedes vai citu skujkoku koka. Pretējā gadījumā, ja kāpnēm izvēlaties cietkoksni, piemēram, ozolu, kāpņu kopējās izmaksas ievērojami palielināsies – parastās, taisnās kāpnes maksās vidēji no 900 līdz 2000 eiro.

Tie, kas vēlas nedaudz interesantāka dizaina koka vasarnīcas, parasti izvēlas nedaudz līkumainas kāpnes. Šāda veida kāpnes ir diezgan līdzīgas taisnām kāpnēm, bet lielākoties tām ir viens 90 grādu līkums. Vienstāva liektu koka kāpņu cena, kas izgatavota no skujkoku, parasti sākas no 1200 €, un šādas kāpnes no cietkoksnes parasti maksā vairāk nekā 3000 €.

Nedaudz modernākas divstāvu koka vasarnīcas parasti iekārto, izvēloties puslīdz pieklājīgas kāpnes, kas sastāv no divām vai trim paralēlām kāpnēm, kas savienotas ar laukumiem. Šāda veida kāpnes ne tikai izskatās diezgan oriģināli, bet arī ietaupa vietu. Vairumā gadījumu šāda veida puslīdz pieklājīgu kāpņu cena ir sākot no 1000 € un var pieaugt līdz pat vairāk nekā 3000 € atkarībā no izmantotajiem konstrukcijas un apdares materiāliem.

Par visdārgāko kāpņu veidu tiek uzskatītas spirālveida kāpnes, kuras parasti ir izgatavotas no metāla. Šādu kāpņu izgatavošana ir iespējama arī no koka, taču tas ir diezgan sarežģīts process, palielinot gan darba, gan materiālu izmaksas. Pateicoties unikālajam dizainam, spirālveida kāpnes parasti izvēlas tad, kad telpā, kurā plānotas kāpnes, ir vislielākā telpa. Šāda veida kāpņu izmaksas ir sākot no 1800 eiro, bet atkarībā no izmēra, dizaina un izmantotajiem materiāliem var pieaugt līdz pat vairāk nekā 5000 eiro.