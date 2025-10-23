“Lūk, ir tā bedre, kas aizpildāma ar sodiem!” Kā pareizi pēc reglamenta rīkoties, ja sētā klaiņo sveši suņi 0
Aktuālais jautājums – kā vajadzēja saimniecei no Bauskas puses rīkoties, kad viņa ieraudzīja savā pagalmā svešus suņus? Šo jautājumu TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzdeva Vijai Klučniecei, kinoloģei, Latvijas Kinoloģiskās federācijas prezidentei.
“Vajadzēja izsaukt ķērājus. Cik es saprotu, saimniece bija pagrabā, policisti bija mašīnā. Droši vien arī mednieks bija mašīnā.
Var kritizēt “Meža vairogu” vadītāju Danutu Priedi, bet viņa ir tik daudz gadus nodarbojusies ar suņiem un to ķeršanu, ka viņa spēj adekvāti risināt šādu situāciju. Un nekas tāds nebūtu noticis,” savu viedokli pauž Klučniece.
Raidījuma skatītāji atklāja savus pieredzes stāstus, ka arī viņiem bieži vien gadās, ka pagalmā ieklīst suņi un ka nav īsti skaidrs, ko darīt. Konkrēts gadījums – pagalmā ieklīdis suns, izsaukta policija, tā noplāta rokas, jo suņa vairs nebija – neko nevar vispār izdarīt; tā tas atkārtojas un atkārtojas. Ko darīt?
Kinoloģe norāda, lauku apvidos visi viennozīmīgi zina, kam pieder šis suns, kurš suns ienāk pagalmā. “Ir tāda mode suņiem staigāt no mājas uz māju, jo vienā vietā viņam garšīgu kauliņu iedos, otrā vietā viņam iedos vēl kādu kārumu. Suns apstaigā savu teritoriju, un visi zina, kas tas par suni.
“Ja cilvēkam nepatīk šāda situācija un es pieņemu, ka šai Rasmas kundzei ļoti nepatika šāda situācija,” saka kinoloģe, tad jāzina, ka par kārtību administratīvajā teritorijā atbild pašvaldības policija.
jo visām pašvaldībām ir jānoslēdz līgumi par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu. Tāpat sunim ir jābūt čipam, ja čipa nav, bet cilvēks zina, kam suns pieder, tad
Klučniece vaicā, kāpēc soda autovadītājus? “Jo tas ir ļoti viegli. Kāpēc nesoda bezatbildīgus saimniekus? Šī varētu būt laba mācība saimniekam, kā jāpieskata savi dzīvnieki!”