Vēders kā bumba? 5 ikdienas ieradumi, kas palīdzēs mazināt vēdera uzpūšanos un tikt galā ar tā radīto diskomfortu
Uzpūties vēders var izjaukt gan visus dienas plānus, gan sabojāt noskaņojumu – vēders kļūst ciets, parādās krampji, un pat vieglas kustības var radīt diskomfortu. Tā vietā, lai paciestu vēdera uzpūšanos, ir vienkārši efektīvi paņēmieni, kas palīdz atbrīvoties no gāzēm un mazināt diskomfortu. Lūk, pieci padomi, kas palīdzēs tik galā ar uzpūstu vēderu un mazinās tā radīto diskomfortu.
Izvairies no neapstrādātu dārzeņu ēšanas vakarā
Svaigi dārzeņi ir veselīgi un nodrošina organismu ar vitamīniem, minerālvielām un šķiedrvielām. Tomēr vakarā tie bieži vien var radīt nevajadzīgu slodzi kuņģim un zarnu traktam, jo svaigi un neapstrādāti dārzeņi ir grūtāk sagremojami. Īpaši tas attiecas uz kāpostiem, selerijām, brokoļiem vai paprikām, jo fermentācijas procesā zarnās veidojas gāzes, kas izraisa vēdera pūšanos.
Labāka alternatīva vakariņās ir dārzeņi, kas ir pagatavoti tvaicējot vai vārot – tie kļūst vieglāk sagremojami un neizraisa tik spēcīgu gāzu uzkrāšanos. Tāpat arī sieri var ietekmēt vēdera stāvokli. Taukiem bagātie mīkstie sieri vai jaunais gouda var izraisīt diskomfortu jutīgākām personām, savukārt vieglāk sagremojami sieri, piemēram, parmezāns un mocarella, nerada tik lielu noslogojumu gremošanas sistēmai.
Izvēloties vakariņas, ieteicams domāt ne tikai par garšu, bet arī par vēdera labsajūtu. Tas palīdzēs izvairīties no nevajadzīgas uzpūšanās un nodrošinās mierīgāku nakts miegu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.