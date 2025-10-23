Foto – Fotolia

Vēders kā bumba? 5 ikdienas ieradumi, kas palīdzēs mazināt vēdera uzpūšanos un tikt galā ar tā radīto diskomfortu 0

LA.LV
18:04, 23. oktobris 2025
Veselam Dzīvesveids

Uzpūties vēders var izjaukt gan visus dienas plānus, gan sabojāt noskaņojumu – vēders kļūst ciets, parādās krampji, un pat vieglas kustības var radīt diskomfortu. Tā vietā, lai paciestu vēdera uzpūšanos, ir vienkārši efektīvi paņēmieni, kas palīdz atbrīvoties no gāzēm un mazināt diskomfortu. Lūk, pieci padomi, kas palīdzēs tik galā ar uzpūstu vēderu un mazinās tā radīto diskomfortu.

Reklāma
Reklāma
Tu pati sev pieliec klāt gadus! 8 ieradumi, kas liek sievietēm novecot ātrāk
Veselam
Vēders kā bumba? 5 ikdienas ieradumi, kas palīdzēs mazināt vēdera uzpūšanos un tikt galā ar tā radīto diskomfortu
Kokteilis
Lūdzu, lūdzu, kaut es būtu viens no viņiem: cilvēki, kas dzimuši šajos trijos datumos, tiek uzskatīti par visgudrākajiem pasaulē
Lasīt citas ziņas

Izvairies no neapstrādātu dārzeņu ēšanas vakarā

Svaigi dārzeņi ir veselīgi un nodrošina organismu ar vitamīniem, minerālvielām un šķiedrvielām. Tomēr vakarā tie bieži vien var radīt nevajadzīgu slodzi kuņģim un zarnu traktam, jo svaigi un neapstrādāti dārzeņi ir grūtāk sagremojami. Īpaši tas attiecas uz kāpostiem, selerijām, brokoļiem vai paprikām, jo fermentācijas procesā zarnās veidojas gāzes, kas izraisa vēdera pūšanos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Zinātne visā savā krāšņumā! Jūsu rīta kafija drīzumā varētu tikt izmantota pavisam negaidītā nolūkā
“Kauna traips.” Saeima pirmajā lasījumā atbalsta izstāšanos no Stambulas konvencijas
“Mēs nevaram nereaģēt!” Divas Krievijas militārās lidmašīnas pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu

Labāka alternatīva vakariņās ir dārzeņi, kas ir pagatavoti tvaicējot vai vārot – tie kļūst vieglāk sagremojami un neizraisa tik spēcīgu gāzu uzkrāšanos. Tāpat arī sieri var ietekmēt vēdera stāvokli. Taukiem bagātie mīkstie sieri vai jaunais gouda var izraisīt diskomfortu jutīgākām personām, savukārt vieglāk sagremojami sieri, piemēram, parmezāns un mocarella, nerada tik lielu noslogojumu gremošanas sistēmai.

Izvēloties vakariņas, ieteicams domāt ne tikai par garšu, bet arī par vēdera labsajūtu. Tas palīdzēs izvairīties no nevajadzīgas uzpūšanās un nodrošinās mierīgāku nakts miegu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
10 padomi, lai ikdienas gaitām netraucē uzpūties vēders
Veselam
Uzturs, kas uzlabo atmiņu: 7 pārtikas produkti, kas palīdz samazināt demences attīstības risku
Veselam
Tie ne tikai neuzsūcas organismā, bet arī bojā miega kvalitāti: trīs vitamīni, kurus noteikti nevajadzētu lietot pirms gulētiešanas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.