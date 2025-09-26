“Kas šis par s*du? Tā nedrīkst apdraudēt gājējus!” Rīdzinieki uztraucas par savu drošību 0
NATO konferences laikā no šodienas līdz svētdienai, 28.septembrim, Rīgā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme un aizliegta to novietošana viesnīcas “Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel” apkārtnē, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļa.
Rīdzinieks Kaspars nav priecīgs, ka satiksmes ierobežojumu dēļ cilvēku dzīvības galvaspilsētā tiek apdraudētas.
Kas šis par sūdu @VKleinbergs @AizsardzibasMin @Progresivie ?
Es saprotu, NATO samits utt, bet šis ir garām, tā nedrīkst apdraudēt gājējus. pic.twitter.com/XiNd1esNNg
Komentāros cilvēki nesaprot, kāda NATO konferencei saistība ar satiksmes ierobežojumiem, cits norāda, ka šādā situācija apdraudēts ir tieši autovadītājs.
Tur gājējiem nav jāstaigā… tāda jau, bļin, tā visa doma…!! Tie gājēji ir vienkārši idioti.
Otrpus ielai arī ir ietve norobežota? Ja nē, tad šis primāri vienkārši ir cilvēku slinkums.
NATO Militārās komitejas konference 👆🏻
Kada saistība cilvēku tupismam ar NATO samitu?
Autobraucēji jau tiek apdraudēti, ne gājēji.
Tieši šodien braucu garām, nodomāju to pašu, viens čalis lavierējot uzlikās gandrīz uz kapota, mammas ar maziem bērniem spraucās cauri. Ļoti bīstami!!!
Ja norobežo kko tad tas īstenībā nozīmē, ka tur jāmēģina ielīst, nevis iet riņķī. Tieši tāpat, kā pilns ar pāri ielai skrējēju 50m no gājēju pārejas. Cietpauriem vienmēr būs problēmu, kur to nav.
@Progresivie @VKleinbergs @PilsCilvekiem PAR CILVĒCĪGU RĪGU! Ākstu bars
Jau ziņots, no piektdienas līdz svētdienai satiksmi slēgs Dzirnavu, Elizabetes un Skolas ielas posmos, savukārt Baznīcas ielas posmā – jau no ceturtdienas.
No šodienas plkst.8 līdz svētdienas, 28.septembra, plkst.17 būs aizliegta transportlīdzekļu satiksme Baznīcas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai.
No piektdienas, 26.septembra, plkst.6 līdz svētdienas plkst.17 transportlīdzekļu satiksmi pēc nepieciešamības aizliegs Dzirnavu ielas posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai, satiksme tiks slēgta Skolas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai un Elizabetes ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Brīvības ielai.
Tāpat no piektdienas plkst.7 līdz sestdienas, 27.septembra, plkst.1 ierobežos gājēju kustību Pils laukumā, Daugavas gātē un Torņa ielā.
NATO konferences laikā būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Baznīcas ielas abās pusēs, posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai, Dzirnavu ielas abās pusēs, posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai, Skolas ielas abās pusēs, posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, un Elizabetes ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Brīvības ielai.
Savukārt no piektdienas, 26.septembra, plkst.7 līdz sestdienas, 27.septembra, plkst.1 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Pils laukumā.
Minētajās vietās norādītajā laikā “Rīgas satiksme” slēgs tās pārvaldījumā esošās autostāvvietas.
