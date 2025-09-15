Kas šobrīd būtu nepieciešams Ukrainas Gaisa spēkiem? Skaidro NBS majors Slaidiņš 0
Ukrainas gaisa spēku stiprināšana joprojām ir aktuāla tēma, īpaši ņemot vērā konfliktu reģionā un nepieciešamību nodrošināt gan taktisko spēju, gan pilotu drošību. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Sladiņš skaidroja, kādi resursi un tehnoloģijas šobrīd būtu nepieciešami Ukrainas gaisa spēku stiprināšanai.
“Kas nepieciešams Ukrainas gaisa spēkiem? Ukraiņi pasaka, ka viņiem vajag 6-7 taktiskās aviācijas eskadrīļas. Saskaņā ar NATO standartiem vienā eskadrīļā ir 21 lidmašīna, tā tad vajadzīgas 147,” skaidroja Sladiņš. Viņš norādīja, ka izaicinājumi nav tikai tehniski, bet arī cilvēkresursu jomā: “Kopumā no pieejamās informācijas 11 piloti ir gājuši bojā, divus Ukrainas gaisa spēka pilotus Maskavas tiesas notiesāja uz 26 un 22 gadu cietumsodu par bombardēšanu. Lidmašīna sašāva, katapultējās. Izaicinājumi lieli – piloti un inženieri. Inženieri, kas māk apkopot padomju sistēmas lidmašīnas, viņiem tātad ir jāpārmācās.”
Sladiņš skaidroja arī lidmašīnu izvēles stratēģisko nozīmi: “Kas ir labāks – F-16, Mirāža vai Gripen? Ukrainas gaisa spēka speciālisti uzskata, ka Gripens būtu labākais, jo tas var nosēsties, savukārt F-16 nevar nosēsties uz šosejas – Gripen var.”
Viņš uzsvēra, ka efektīva gaisa spēku attīstība Ukrainā prasa gan lidmašīnu skaita palielināšanu, gan pieredzējušu pilotu un inženieru sagatavošanu, lai veiksmīgi aizstāvētos pret ienaidnieku.