Ķīna Klusā okeāna reģionā veikusi raķetes izmēģinājumu 0
Ķīnas jūras spēki paziņoja, ka pirmdien Klusā okeāna reģionā veiksmīgi veikuši raķetes izmēģinājumu.
“6. jūlijā Ķīnas Tautas atbrīvošanas armijas jūras spēku stratēģiskā kodolzemūdene veiksmīgi palaida stratēģisko raķeti ar mācību kaujas galviņu Klusā okeāna atklātajos ūdeņos, un tā precīzi nokrita norādītajā jūras rajonā,” paziņoja karaflotes preses sekretārs Vangs Sjemengs. “Šis raķešu izmēģinājums ir ikgadējo Ķīnas militāro mācību rutīnas pasākums, un attiecīgās valstis par to tika informētas iepriekš.”
Papua-Jaungvinejas ārlietu ministrs un kāds Jaunzēlandes valdības avots pirmdien agrāk paziņoja aģentūrai AFP, ka Ķīna gatavojas veikt starpkontinentālās ballistiskās raķetes izmēģinājumu.
Saskaņā ar iekšējo dokumentu, ko pagājušajā mēnesī ieguva AFP, Jaunzēlandes Aizsardzības spēki privāti brīdinājuši, ka Pekinas jūras izlūkošanas operācijas un ballistisko raķešu izmēģinājumi kļūs par pastāvīgu parādību Klusā okeāna reģionā.