Ķīna par pasakainām algām slepeni vervē Rietumu iznīcinātāju pilotus. Kāds ir tās mērķis?







ASV, Lielbritānija, Kanāda, Austrālija un Jaunzēlande ir kopīgi brīdinājušas, ka Ķīnas Tautas atbrīvošanas armija “agresīvi vervē” Rietumu iznīcinātāju pilotus. Kā raksta Financial Times, ASV un tās sabiedrotie izplatījuši brīdinājumu, ka Ķīna turpina vervēt pašreizējos un bijušos pilotus no ASV un NATO valstīm, neskatoties uz mēģinājumiem to nepieļaut.

“Lai pārvarētu savu pilotu trūkumus, Ķīnas militārpersonas agresīvi vervē Rietumu militāros talantus, lai tie apmācītu vietējos aviatorus. tiek izmantotas privātas firmas visā pasaulē, kas slēpj savas saites ar ĶTR un piedāvā pilotiem pārmērīgu lielas algas,” ziņo ASV izlūki.

Bažas par šo lietu ir palielinājušās kopš 2022. gadā, kad tika atklāts, ka Dienvidāfrikas privātā skola Test Flying Academy izmantoja vairāk nekā divus desmitus atvaļinātu Lielbritānijas gaisa spēku, jūras spēku un armijas pilotu, lai palīdzētu apmācīt Ķīnas militāros pilotus.

Rietumu partneri pēdējā laikā ir panākuši zināmu progresu vervēšanas novēršanā, taču Ķīnas centieni turpina “attīstīties kā atriebība”. Dažiem bijušajiem militārajiem pilotiem iespēja atkal lidot ar eksotiskiem iznīcinātājiem var būt pievilcīga, it īpaši, ja tā ir saistīta ar augstu algu, atzīst kāda ASV amatpersona, norādot, ka vervētāji izmantojuši “nicināmas metodes”. Vervētāji piedāvāja labu atalgojumu par darbu Ķīnā, Dienvidāfrikā un citās valstīs. Rietumu piloti tika meklēti arī, izmantojot galvas medniekus un profesionālās sadarbības vietnes.

Rekrutieru mērķis bija arī lidojuma inženieri, gaisa operāciju centra darbinieki un eksperti ar izpratni par militāro taktiku. Apmācību ietvaros ķīnieši centās iegūt zināšanas par mūsdienu Rietumu aviāciju un taktiku, ko var izmantot, piemēram, konfliktā ap Taivānu.

Kāda ASV amatpersona sacīja, ka daži bijušie Rietumu iznīcinātāju piloti mudinājuši savus kolēģus pievienoties Ķīnas aviatoru apmācības procesam.