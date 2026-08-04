Daugavpils ielā Rīgā uz nenoteiktu laiku ierobežota satiksme un gājēju kustība – pie vainas bīstama ēka 0
Lai novērstu iespējamu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai, no 3. augusta līdz turpmākam rīkojumam slēgta transportlīdzekļu satiksme un ierobežota gājēju kustība Rīgā, Daugavpils ielā pie ēkas Nr. 8, aģentūru LETA informēja pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļā.
Daugavpils ielas 8. namā konstatēta bīstama ēkas otrā stāva nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gājēju ietves un brauktuves.
Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi.
Pirmdien Rīgas pašvaldības būvinspektors apsekoja objektu. Pēc apsekošanas pieņemts lēmums saglabāt noteiktos satiksmes ierobežojumus līdz bīstamības novēršanai.
Ēkas īpašniekam ir dots rīkojums veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apdraudējumu.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot noteiktos satiksmes ierobežojumus un neuzturēties norobežotajā teritorijā.