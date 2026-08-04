Foto: Rīgas dome

Daugavpils ielā Rīgā uz nenoteiktu laiku ierobežota satiksme un gājēju kustība – pie vainas bīstama ēka 0

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LETA
10:18, 4. augusts 2026
Ziņas Latvijā

Lai novērstu iespējamu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai, no 3. augusta līdz turpmākam rīkojumam slēgta transportlīdzekļu satiksme un ierobežota gājēju kustība Rīgā, Daugavpils ielā pie ēkas Nr. 8, aģentūru LETA informēja pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļā.

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Daugavpils ielas 8. namā konstatēta bīstama ēkas otrā stāva nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gājēju ietves un brauktuves.

Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi.

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Lai novērstu iespējamu apdraudējumu iedzīvotājiem, pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu slēgt Daugavpils ielas posmu pie ēkas un nodrošināt bīstamās teritorijas norobežošanu līdz bīstamības novēršanai.

Pirmdien Rīgas pašvaldības būvinspektors apsekoja objektu. Pēc apsekošanas pieņemts lēmums saglabāt noteiktos satiksmes ierobežojumus līdz bīstamības novēršanai.

Ēkas īpašniekam ir dots rīkojums veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apdraudējumu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot noteiktos satiksmes ierobežojumus un neuzturēties norobežotajā teritorijā.

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