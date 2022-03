Daugavas ledus. Foto: Evija Trifanova/LETA

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1922. gada 17. martā Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tautas Balss

Ledus stāvoklis Daugavā ir sekošs: Vecais ledus ir izgājis sākot no Krustpils līdz pašai Rīgai. No Ogres upes ledus vēl nav izgājis. Bet no tiltiem līdz Jumpravmuižai ir caur salu radies jauns ledus. Pie Jumpravmuižas ūdens cēlies ap 5,5 pēdu virs normas. Jūra pie Daugavas grīvas pilna ar ledu, kuru sablīvējusi pēdējo dienu vētra. Lucavas Daugavā ledus nav izgājis un to mēģinās ledlauži salauzīt. Pie ledus salaušanas strādā 6 ledlauži.