Foto: Ieva Leiniša/LETA

Kraukļa ēras beigas: no amata gāž ilggadējo Valkas novada mēru







Šodien ārkārtas domes sēdē ar astoņām balsīm no Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata atbrīvots ilggadējais vadītājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija).

Ārkārtas domes sēdē deputāts Viesturs Zariņš (JV/LZS) uzsvēra, ka Krauklis ir zaudējis domes opozīcijas deputātu uzticību, kas ietver visu iesnieguma jēgu un domes turpmāko darbību.

Zariņš domes sēdē atgādināja par Kraukļa nekorekto rīcību azartspēļu zāles ierīkošanā, nomas tiesībām ēkai Rūjienas ielā 31, komandējumu uz Gruziju un citiem pārkāpumiem pēc viņa ieskatiem.

Krauklis Zariņa teikto novērtēja kā puspatiesības, kas apaudzētas ar melu kaudzi.

Domes priekšsēdētājs skaidroja, ka, pateicoties opozīcijas rakstītajām sūdzībām, pēdējā gada laikā pašvaldībā valsts institūcijas ir veikušas 33 pārbaudes un viņš ir saņēmis tikai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) aizrādījumu.

Krauklis norādīja, ka daļai deputātu jau kopš šī sasaukuma sākuma ir tikai viens mērķis – gāzt viņu no amata. “Tur nav runa ne par profesionalitāti, ne par darba stilu, bet gan ir vēlme saimniekot savā labā,” opozīcijas nodomu komentēja mērs.

Krauklis informēja, ka atbalstu viņa darbam īsā laikā pauduši 584 iedzīvotāji, parakstot atbalstu vēstuli, un to piketā pie domes ēkas pauž vairāki desmiti cilvēku.

Viņš atzina, ka šajos divos gados viņam ir nācies saskarties ar sūdzībām, apvainojumiem, spiegošanu un pat buršanu.

“Mans mērķis ir darīt labu cilvēkiem,” uzsvēra Krauklis.

Deputāts Vilmārs Vesingi, kurš martā pameta mēra vadīto frakciju, atgādināja par atļauju SIA “LVBet” atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu Ausekļa ielā 4, Valkā.

Iedzīvotāju pārstāve Līga Lāce-Jeruma, runājot par labas pārvaldības principiem, norādīja uz opozīcijas deputātu komunikācijas problēmām, kuri nespēj pamatot savus turpmākos darbus.

Viņa apšaubīja arī opozīcijas deputātu spēju rūpēties par novada iedzīvotājiem.

Kā vēstīts, astoņi opozicionāri jau 9.maijā rosināja domes ārkārtas sēdē, kurā piedalījās 14 no 15 deputātiem, dienaskārtībā iekļaut jautājumu par Kraukļa atbrīvošanu no amata, tomēr diskusiju rezultātā lemšana pārcelta uz nākamo domes ārkārtas sēdi.

Vēl šodien no plkst.16 līdz 17 pretī domes ēkai notiks vēlētāju iniciatīvas grupas organizēts pikets, kurā plāno piedalīties 90 cilvēki.

Kā vēstīts, Valkas novada domē ir savākts astoņu deputātu vairākums, lai no amata gāztu ilggadējo novada vadītāju Kraukli.

Iesnieguma iniciators ir deputāts Viesturs Zariņš (JV/LZS), un to bez viņa parakstījuši vēl septiņi pašvaldības deputāti. Kopumā Valkas novada domē ir 15 deputāti – astoņi tika ievēlēti no Vidzemes partijas un “Latvijas attīstībai” (LA) apvienotā saraksta, pieci – no “Jaunās vienotības” un Latvijas Zemnieku savienības apvienotā saraksta, bet divi – no Nacionālās apvienības.

Kā vēstīts, šā gada martā trīs Valkas novada deputāti – Vilmārs Vesingi, Gita Avote un Jānis Anže, kas ievēlēti no apvienotā “Vidzemes partijas” un “Latvijas attīstības” saraksta, atstāja domes mēra Kraukļa vadīto frakciju, taču neplānoja atbalstīt opozīciju.

Vesingi iepriekš skaidroja, ka personīgais iemesls šādam lēmumam ir tāds, ka Krauklis neesot īsti godīgs pret kolēģiem un noklusējot dažādus jautājumus, kurus deputātiem vajadzētu zināt.

Vesingi kā piemēru minēja Valkas novada domes priekšsēdētāja rīcību 2021.gada 16.augusta Valkas novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē, kur Krauklis balsoja par atļauju SIA “LVBet” atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu Ausekļa ielā 4, Valkā. Mēra balsojums varēja ietekmēt Kraukļa kā SIA “Ziemeļlatvija” dalībnieka mantiskās intereses, kas saistītas ar nekustamā īpašuma pārdošanas līguma noteikumu izpildi.

Krauklis deputātus par šo darījumu nebija informējis, arī sabiedrība pret šo ieceri iebilda, skaidroja Vesingi.

Deputāts atzina, ka šāda mēra rīcība neraisa uzticēšanos, tāpat. Krauklis pieņemot arī citus lēmumus, par kuriem vēlāk deputātiem nākoties pieņemt lēmumus ačgārnā secībā.

Vesingi gan uzsvēra, ka viņš neatbalstīs opozīcijas centienus gāzt Kraukli no amata, jo esošajā sasaukumā starp pārējiem iespējamajiem variantiem nav tāda līdera, kurš varētu uzņemties pašvaldības vadību.

“Esošajos apstākļos nevar riskēt ar cita pašvaldības vadītāja izmēģinājumiem, jo nevienam citam nav līdzvērtīgu zināšanu, analītisku spēju un prasmju un kontaktu, kādas tās ir esošajam pašvaldības vadītajam,” atzina deputāts.

Krauklis, komentējot kolēģu lēmumu, aģentūrai LETA atzina, ka tagad būs grūtāk strādāt, vairāk laika vajadzēs individuālām sarunām un konsultācijām.

Kā vēstīts, pagājušajā vasarā vairāki Valkas novada pašvaldības domes deputātiem, parakstot attiecīgu iesniegumu, pieprasīja domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.

Tolaik iesniegumā domes deputāti apgalvoja, ka Krauklis ir izdarījis vairākus pārkāpumus. Viņš esot vairākkārtēji pārkāpis likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un turpinājis izdarīt pārkāpumus arī pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja piespriesto administratīvo sodu saņemšanas. Mērs arī esot “vairākkārtēji vienpersoniski pieņēmis lēmumus rīkoties ar pašvaldības mantu, vienlaikus būdams interešu konfliktā un radot zaudējumu pašvaldībai, no pašvaldības domes deputātiem slēpis informāciju par jautājumiem, kas ir domes deputātu kompetencē un kurus izlemt tiesīgi tikai visi domes deputāti kopā, kā arī slēdzis personīga rakstura privāttiesisku darījumu, kura iznākums bijis atkarīgs no pašvaldības domes deputātu balsojuma”.

Valkas novada domes sēdē, izskatot opozīcijas deputātu pieprasījumu Krauklim atkāpties no domes priekšsēdētāja amata, par viņa demisiju nobalsoja vien seši no 15 deputātiem.

Jau vēstīts, ka par Kraukļa pārstāvēto “Vidzemes partijas” un “Latvijas attīstībai” apvienoto sarakstu 2021.gada vēlēšanās nobalsoja 1314 vēlētāji jeb 53,13% no nobalsojušo kopskaita.