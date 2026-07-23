“Tagad viņiem ir oficiāla svētība!” Rajevs komentē Ukrainas iespējas “sist dziļāk” Krievijā 0

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LA.LV
14:37, 23. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Saeimas deputāts un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā” komentēja ASV jauno pieeju Ukrainas militārajām iespējām un norādīja – pēdējā laikā arvien biežāk tiek runāts par tā saukto “kontrolēto eskalāciju”.

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Rajevs atgādināja, ka šādu pieeju ASV jau iepriekš izmantojušas, piešķirot Ukrainai jaunas ieroču sistēmas, kas var ietekmēt kara gaitu: “Katru reizi, kad viņi iedod kaut kādu jaunu ieroču sistēmu, tā kaut kādā veidā var ietekmēt kara gaitu.”

Pēc viņa teiktā, šis jautājums saistīts arī ar Ukrainas iespējām veikt triecienus Krievijas teritorijas dziļumā: “Tas iet kopā ar piekrišanu triecieniem Krievijas teritorijas dziļumā, kur ukraiņiem ir pilnīgi brīvas rokas.”

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Rajevs gan norādīja, ka praktiski Ukraina arī iepriekš izmantojusi savus dronus un raķetes, lai uzbruktu mērķiem Krievijā, taču tagad šāds atbalsts kļuvis oficiālāks: “Viņiem teorētiski arī tā bija vairāk vai mazāk brīvas rokas, jo viņi ar saviem droniem un savām raķetēm šāva. Tagad tam ir tāda oficiālā svētība.”

Vienlaikus Rajevs uzsvēra, ka šādam solim var sekot Krievijas atbilde: “Mīnuss ir viens, ir skaidrs – būs mums Krievijas pretreakcija.”

Viņš norādīja, ka pagaidām Krievijas reakcija bijusi tikai emocionāla, taču plašāki soļi vēl var sekot. Rajevs norāda, ka vienīgais, kas reaģēja, bija Vladimira Putins preses pārstāvja Dmitrija Peskova emocionālais izteikums par speciālās militārās operācijas pāriešanu nākamajā fāzē.

Rajevs uzsvēra, ka šobrīd vēl nav iespējams precīzi prognozēt, kāda būs Krievijas atbilde: “Es domāju, ka atbildi mēs sagaidīsim, bet šobrīd pagaidām nevar pateikt, kāda tā atbilde būs.”

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