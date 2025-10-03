Krievija turpina terorizēt Ukrainu: naktī iznīcinātas vairākas gāzes iekārtas. Eksperti norāda, ka šis ir vērienīgākais uzbrukums kopš kara sākuma 0
Ukrainas vadošie enerģētikas uzņēmumi ziņo par nopietniem bojājumiem to objektos. Krievija ir noziedzīgi veikusi vienu no lielākajiem uzbrukumiem Ukrainai un lielāko uzbrukumu Ukrainas gāzes infrastruktūrai pilna mēroga kara laikā, informē ārzemju medijs.
“Naftogaz” par to ziņoja savā oficiālajā “Telegram kanālā”. 3. oktobra naktī Krievijas spēki raidīja aptuveni 35 raķetes, no kurām ievērojama daļa bija ballistiskas, pret kompānijas objektiem Harkivas un Poltavas apgabalos. Vienlaikus ienaidnieks izvietoja 60 uzbrukuma dronus. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevās pārtvert dažus mērķus, taču pilnībā atvairīt uzbrukumu neizdevās.
Apšaudē tika bojāti daudzi gāzes ieguves infrastruktūras objekti, daži no tiem bija kritiski svarīgi. Tas varētu ietekmēt enerģētikas sektora stabilitāti un prasīt papildu atjaunošanas darbus. “Naftogaz” izpilddirektors norādīja, ka pašlaik tiek risinātas trieciena sekas. Viņš uzsvēra, ka Ukraina kopā ar saviem starptautiskajiem partneriem strādā, lai nekavējoties reaģētu uz sekām un mazinātu apšaudes ietekmi uz valsts enerģētikas situāciju.
Lielākais enerģētikas uzņēmums (DTEK) paziņoja par nopietnajām sekām, ko radījis Krievijas uzbrukums gāzes ieguves objektiem Poltavas apgabalā. Bezpilota lidaparātu un raķešu triecienu rezultātā daži DTEK objekti tika slēgti.
Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, tad arī Ukraiņu lidroboti devuši triecienu kādai naftas pārstrādes rūpnīcai Orenburgas apgabalā, kas atrodas 1400 kilometru attālumā, to pavēstījuši avoti Ukrainas armijā.
Tālas darbības uzbrukuma lidroboti izraisījuši ugunsgrēku Orskas naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijā. Tajā ir četras naftas pirmreizējās pārstrādes iekārtas, kuru kopējā jauda ir 6,6 miljoni tonnu gadā.
Rūpnīca ražo 30 dažādus produktus, tajā skaitā benzīnu, dīzeļdegvielu, smērvielas, reaktīvo lidmašīnu degvielu, bitumu un mazutu. Rūpnīcā izsludināta evakuācija, bet Orskas varasiestādes aicinājušas nepakļauties panikai.
Avots Ukrainas armijā piebilda, ka ukraiņu lidrobotu uzlidojumu rezultātā jau 40% Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu atrodas dīkstāvē.