“Kur ellē ratā!” Ukraiņu partizāni veikuši atriebības operāciju par Buču un Irpiņu 0

LA.LV
20:16, 12. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas partizānu veiksmīgi organizēts sprādziens noticis Rosgvardija bāzē Habarovskā – notikuši divi sprādzieni, personālam ierodoties savā darba vietā uz dienestu. “Kur ellē ratā, pāri Krievijai, pie Ķīnas robežas, Habarovskā!” tā šo veikumu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” raksturoja Jānis Sladiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 55
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild 2
VIDEO. Cilvēki masveidā pamet Baltkrieviju: automašīnu un autobusu rindas uz Polijas robežas
Lasīt citas ziņas

Šī vienība, pret kuru tika vērsts uzbrukums, 2022. gadā Bučā un Irpiņā, Ukrainā, veica savus necilvēciskos uzbrukumus un slepkavības, atgādina Sladiņš.

Pēdējo 11 gadu laikā un jo īpaši pēc Krievijas Federācijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, ukraiņu pretošanās kustība ir attīstījusies par hibrīdu, daudzdomēnu aizsardzības sistēmu, kas darbojas okupētājvalsts sirdī un arvien vairāk aiz robežas, pašas Krievijas vidienē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Neticēsiet, bet šīs 3 labās īpašības atbaida vīriešus
Elpo pakausī un stumjas virsū! Cilvēki izgaismo būtisku problēmu, ar ko nākas bieži saskarties iepērkoties
Čārlija Kērka šāvējs ir aizturēts – viņu nodevis tuvs cilvēks

Tas, kas sākās 2024. gadā kā virkne vāji koordinētu un nepietiekami apgādātu nepakļaušanās aktu, 2025. gadā ir attīstījies par ilgtspējīgu pretošanās arhitektūru, apvienojot sabotāžu, slepkavības, nelielu grupu partizānu karu, izlūkdatu vākšanu un izplatīšanu, mērķēšanu un izsekošanu, kā arī psiholoģiskās operācijas, norāda Sladiņš, “jau iepriekš Ukraina ir teikusi, ka zina visus vainīgos un visus pa vienam arī atradīs.”

Bučas pilsēta pēc Krievijas armijas iebrukuma (brīdinām, ka fotogrāfijās redzami nepatīkami skati)
Zelenskis apmeklē Buču

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Bučas slaktiņa dalībnieks Krievijā iecelts vadošā amatā
VIDEO. “Bučas raganas” – vienība, kas palīdz saglabāt debesis virs Kijivas tīras no okupantu droniem
Populāras kļuvušas ekskursijas uz Buču – tūristi maksā iespaidīgas summas, lai savām acīm redzētu kara šausmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.