"Kur ellē ratā!" Ukraiņu partizāni veikuši atriebības operāciju par Buču un Irpiņu
Ukrainas partizānu veiksmīgi organizēts sprādziens noticis Rosgvardija bāzē Habarovskā – notikuši divi sprādzieni, personālam ierodoties savā darba vietā uz dienestu. “Kur ellē ratā, pāri Krievijai, pie Ķīnas robežas, Habarovskā!” tā šo veikumu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” raksturoja Jānis Sladiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Šī vienība, pret kuru tika vērsts uzbrukums, 2022. gadā Bučā un Irpiņā, Ukrainā, veica savus necilvēciskos uzbrukumus un slepkavības, atgādina Sladiņš.
Pēdējo 11 gadu laikā un jo īpaši pēc Krievijas Federācijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, ukraiņu pretošanās kustība ir attīstījusies par hibrīdu, daudzdomēnu aizsardzības sistēmu, kas darbojas okupētājvalsts sirdī un arvien vairāk aiz robežas, pašas Krievijas vidienē.
Tas, kas sākās 2024. gadā kā virkne vāji koordinētu un nepietiekami apgādātu nepakļaušanās aktu, 2025. gadā ir attīstījies par ilgtspējīgu pretošanās arhitektūru, apvienojot sabotāžu, slepkavības, nelielu grupu partizānu karu, izlūkdatu vākšanu un izplatīšanu, mērķēšanu un izsekošanu, kā arī psiholoģiskās operācijas, norāda Sladiņš, “jau iepriekš Ukraina ir teikusi, ka zina visus vainīgos un visus pa vienam arī atradīs.”