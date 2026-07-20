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Kusīs mutē! Ar tomātiem un sieru pildīto kotlešu recepte 0

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Māra Lapsa / Latvijas Mediji
18:02, 20. jūlijs 2026
Receptes

Kotletes var izmantot hamburgeriem: maizīti pārgriež uz pusēm, apziež ar tomātu biezeni. Zem kotletes liek salātu lapiņas.

Sastāvdaļas

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0,5 kg maltās gaļas (liellopa gaļa + cūkgaļa)
1 ola
2-3 tomāti
12-18 šķēles Holandes vai Krievijas siera
1 ķiploka daiviņa
1 ēdamkarote tomātu biezeņa
2 ēdamkarotes eļļas
100 ml ūdens
saišķis svaiga bazilika
1 tējkarote kaltēta bazilika, timiāna un rozmarīna
tējkarote sāls
1 tējkarote sinepju

Pagatavošana

Malto gaļu sajauc ar olu, sāli, garšvielām, sinepēm, sasmalcinātu ķiploku un tomātu biezeni. Pielej ūdeni un samīca mīkstu mīklu.Atstāj 12 veselas bazilika lapiņas, atlikušās sasmalcina un pievieno maltajai gaļai. No mīklas veido 6 biezas kotletes. Pannā uzkarsē eļļu un kotletes apbrūnina no abām pusēm. Pielej nedaudz karsta ūdens un sautē aptuveni 10 minūtes.

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Kotletes izņem no pannas un mazliet atdzesē. Tomātus sagriež apaļās ripiņās, sieru – šķēlēs, bet kotletes – uz pusēm. Apakšējās pusītes kārto cepamtraukā, uz tām kārto tomātu ripiņas, veselās bazilika lapiņas un siera šķēles. Kārtojuma virspusē liek kotlešu virspusītes un pārklāj tās ar siera šķēlēm. Cep cepeškrāsnī 225 °C aptuveni 15 minūtes. Pasniedz ar makaroniem, kam pievienota sasmalcināta paprika.

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