Bīstamu cilvēku Krievijā šobrīd ir divreiz vairāk nekā pirms gada 8
Tiesas Krievijā pagājušajā gadā saskaņā ar kriminālkodeksa pantiem par terorismu atzina par vainīgiem 2078 cilvēkus, kas ir divreiz vairāk nekā gadu iepriekš un ir vislielākais skaits kopš pašreizējā kriminālkodeksa pieņemšanas 1996. gadā, konstatējusi cilvēktiesību aizstāvju organizācija “Pervij otdel” (Pirmā daļa), sadarbojoties ar projekta “Parubets Analytics” analītiķiem.
2024. gadā, pamatojoties uz šiem pantiem, tika notiesāts 1021 cilvēks.
Augstākās tiesas Tieslietu departaments nepublicē oficiālo statistiku par 2025. gadu. “Pervij otdel” apkopoja datus no atklātiem avotiem – tieslietu kartotēkām, iestāžu paziņojumiem presei un publikācijām medijos. Saskaņā ar organizācijas aprēķiniem gada laikā tiesas pasludināja vismaz 1776 spriedumus. Visbiežāk notiesātajiem inkriminēts pants par aicinājumu uz terorismu, terorisma attaisnošanu vai terorisma propagandēšanu. Saskaņā ar šo pantu tika tiesāti 889 cilvēki.
Vismaz 630 notiesātajiem bija Ukrainas pilsonība. Starp viņiem ir gan karagūstekņi, gan civiliedzīvotāji. Cilvēktiesību organizācijas “Memoriāls” pārstāvji 929 notiesāto lietās jeb 45% gadījumu konstatēja politiskās vajāšanas pazīmes.
Pētnieki norāda, ka sodi saskaņā ar pantiem par terorismu ir līdzvērtīgi sodiem par valsts nodevību. Vairāk nekā pusei notiesāto, kuru spriedumi ir zināmi, tika piespriests cietumsods no 15 gadiem līdz mūža ieslodzījumam. Tiesas 15 apsūdzētajiem piesprieda mūža ieslodzījumu. Jaunākais notiesātais ir 14 gadus vecs.