Miljoni ieguldīti tankos, bet kaujas laukā notiek kas pavisam cits – Slaidiņš skaidro, kāpēc 0
Krievijas karš Ukrainā būtiski mainījis priekšstatu par tanku nozīmi kaujas laukā. Lai gan Rietumvalstis joprojām uzskata tankus par vienu no galvenajiem uzbrukuma ieročiem, praksē to efektivitāti arvien vairāk ietekmē bezpilota lidaparāti. Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sprieda NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņš atgādināja kādu sen zināmu atziņu – tanks joprojām tiek uzskatīts par galveno uzbrukuma ieroci, līdz brīdim, kad tehnoloģijas piedāvā ko efektīvāku.
Tomēr, vērtējot Ukrainas kara pieredzi un publiski pieejamos kauju video, Slaidiņš secina, ka tanku loma ir mainījusies.
Vienlaikus viņš norādīja, ka Rietumu militārā rūpniecība joprojām lielā mērā balstās uz priekšstatu par tanku kā galveno triecienieroci.
Rietumu ražotāji joprojām uzskata tanku par triecienspēku. Ir noslēgti līgumi, veikti pasūtījumi, ieguldīta nauda. Neviens tagad nepateiks, ka tanks vairs nav vajadzīgs, jo kaujas laukā dominē droni, viņš skaidroja.
Pēc Slaidiņa domām, nākotnē arvien lielāka uzmanība būs jāpievērš tanku aizsardzības sistēmām. Ar vienkāršiem metāla režģiem jeb tā dēvētajiem “mangāļiem”, ko uz tehnikas uzstāda, lai pasargātu to no dronu uzbrukumiem, vairs nepietiek.