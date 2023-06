Foto: REUTERS/SCANPIX Karš Ukrainā.

Krievijas raķešu triecienā Odesā nogalināti trīs cilvēki, kuri tobrīd strādāja noliktavā







Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pl.10:32.

Vismaz trīs cilvēki nogalināti un 13 ievainoti trešdienas rītā notikušā Krievijas raķešu uzbrukumā Odesai.

No kuģa Melnajā jūrā Krievija uz ostas pilsētu Ukrainas dienvidos palaida četras spārnotās raķetes “Kalibr”, vietnē “Telegram” paziņojis Odesas apgabala kara administrācijas pārstāvis sakariem ar presi Serhijs Bratčuks.

Viena no raķetēm trāpījusi mazumtirdzniecības tīkla noliktavai, nogalinot trīs darbiniekus un vēl septiņus ievainojot, informēja Bratčuks, pieļaujot, ka gruvešos varētu atrasties vēl vairāki cilvēki.

Vēl seši cilvēki ievainoti, kad “gaisa kaujas un sprādzienu viļņa rezultātā” cietis biznesa centra, veikalu un dzīvojamo ēku komplekss, pavēstīja administrācijas pārstāvis.

Pirms Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, kas sākās pirms nepilna pusotra gada, Odesa bija iecienīts brīvdienu galamērķis gan ukraiņiem, gan krieviem.

Kopš iebrukuma sākuma Odesa vairākkārt ir bombardēta.

Janvārī ANO kultūras aģentūra UNESCO Odesas centru atzina par apdraudētu pasaules mantojuma vietu.

Krievijai ar artilēriju apšaudījusi Sumu apgabalu

Tiek arī ziņots, ka Krievija otrdien ar artilēriju apšaudījusi arī Sumu apgabalu Ukrainas ziemeļos, nogalinot septiņus valsts mežsaimniecības darbiniekus, paziņoja Sumu apgabala militārā administrācija.

Krievijas karaspēks otrdienas gaitā veica 21 pierobežas apšaudi, un tika fiksēts 101 sprādziens. Apšaudēm tika pakļautas Hotiņas, Miropiļas, Bilopiļas, Znob-Novhorodskes, Seredinas-Budas, Esmaņas, Nova Slobodas un Velika Pisarivkas pašvaldības.

Ar mīnmetējiem apšaudot Seredinas-Budas pašvaldību, tika nodarīti postījumii veikalam un saimniecības ēkām. Apšaudē ar stobra artilēriju tika nogalināti valsts mežsaimniecības darbinieki, kas tobrīd brauca ar automobili UAZ.

Apšaudēs arī tika nodarīti postījumi vienai privātmājai, bet citā izcēlās ugunsgrēks.

Ukraina notriekusi 12 krievu raķetes un lidrobotus

Tāpat naktī uz trešdienu Krievijas karaspēks ar spārnotajām raķetēm no jūras un gaisa, kā arī ar uzbrukuma lidrobotiem kārtējo reizi apšaudījis Ukrainas pilsētas, bet un ukraiņu zenītartilēristi 12 no krievu šāviņiem notriekuši, ziņoja Ukrainas armijas Gaisa spēku preses dienests.

Azovas jūras austrumu piekrasti krievi apšaudīja ar desmit Irānas lidrobotiem “Shahed-136/131”, no kuriem deviņi tika notriekti.

Savukārt no Krievijas Rostovas apgabala, izmantojot četrus bumbvedējus “Tu-22M3”, tika palaistas sešas spārnotās raķetes “X-22”. Trieciens tika vērsts pret Doneckas apgabalu, bet tā sekas vēl tiek apzinātas.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 217 330 karavīrus

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 217 330 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 680 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī krievi zaudējuši 3943 tankus, 7653 bruņutransportierus, 3783 lielgabalus, 603 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 364 zenītartilērijas iekārtas, 314 lidmašīnas, 300 helikopterus, 3324 bezpilota lidaparātus, 1196 spārnotās raķetes, 6482 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 516 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.