LA.LV jautā Slaidiņam: Vai kara apstākļos karavīriem pietiek pārtikas?







Pagājušajā nedēļā LA.LV publicējām rakstu “Es gadu sapņoju par ābolu…” Vēl 44 ukraiņu karavīri atgriezušies mājās no gūsta . Tajā bija stāsts par to, ka karagūstekņu apmaiņas rezultātā vēl 44 ukraiņu ieslodzītie tika atbrīvoti no gūsta un atgriezās mājās, Ukrainā. Starp viņiem ir 42 militārpersonas un divi civiliedzīvotāji.

Gūstekņu atbrīvošanā iesaistītā Koordinācijas štāba vadītāja Jūlija Primaka vietnē “TikTok” dalījusies ar aizkustinošu video no Ukrainas gūstekņu atgriešanās mājās. Tajā redzami vairāki atbrīvotie kareivji, kas sasēduši sazaļojušā zālē un mielojas ar āboliem. Viens no viņiem atzīst, ka gadu sapņojis par ābolu, cits valda asaras un ir pateicības pilns par iespēju atgriezties mājās, savukārt nākamais atklāj, ka gūstā zaudējis 20 kilogramus.

Līdz ar to nu jau tradicionālajā ikvakara jautājumā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” raidījuma ekspertam Jānim Slaidiņam vaicājām, vai kara apstākļos karavīriem pietiek pārtikas?

J.Slaidiņš atbild: “Pietiek. Ir jau sausās pārtikas devas. Kā teica Ukrainas aizsardzības ministrs, ir arī izaicinājumi. Tie, kas ir vegāni – vienreizējās pārtikas pakās nav padomāts par vegāniem.”

Tiesa gan, runājot par konkrēto video, kur karavīra sajūsmu izraisa pagaršotais ābols, J.Slaidiņš norāda, ka tas vairāk bijis emocionāls moments. Tā varētu būt bijusi arī jebkura cita garša, kas izsauc emocijas. Asaras vairāk simbolizē lielo prieku, ka cilvēks beidzot ir nokļuvis mājās no gūsta.