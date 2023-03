Raimonds Krollis (zaļajā formā) sargā bumbu Latvijas izlases treniņā. Foto: LFF

Latvija var pārsteigt – futbola izlases pluss ir vairāku gadu garumā iespēlētais sastāvs Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas futbola izlases pluss ir vairāku gadu garumā iespēlētais sastāvs, kurš varētu arī sarūpēt pārsteigumus, sarunā ar “Latvijas Avīzi” teic futbola kluba “Metta” galvenais treneris Andris Riherts.

Latvijas futbola izlase rīt Kārdifā pret Velsu sāks Eiropas čempionāta atlases ciklu. Spēles sākums pulksten 21.45, tiešraide bez maksas vietnē “Viaplay”.

Andris Riherts akcentē, ka velsieši vēl pirms dažiem mēnešiem spēlēja Pasaules kausa finālturnīrā (pēdējā vieta grupā ar vienu neizšķirtu), kas varētu nākt mūsējiem par labu, turklāt sāncenšiem jāmeklē jauns līderis karjeru beigušā Gareta Beila vietā. “Velsai ir jauns sastāvs – daudzi spēlētāji, kas dzimuši šajā gadsimtā. Šķiet, ka viņiem būs nervozitāte – pēc finālturnīra, mājās, bez Beila. Turpretim Latvijai nav ko zaudēt, mums ir nobriedis komandas kodols, kas, spēlējot kopā, sakrājuši fantastisku spēļu skaitu, bijuši grūtās situācijās, gājuši no tām ārā. Lielai daļai spēlētāju izlasē ir 30 un vairāk spēles. Šajā ciklā šai paaudzei vajadzētu sasniegt maksimālo rezultātu,” uzskata Andris Riherts.

Pagājušajā nedēļā pārbaudes spēlē Dublinā pret Īriju (2:3) Latvija visus vārtus zaudēja pēc pretuzbrukumiem. “Soda laukumā tajās situācijās bijām diezgan daudz, neteikšu, ka nepaspējām atskriet atpakaļ. Īri vienus vārtus guva pēc centrējuma uz tālo vārtu stabu, Latvijas čempionātā reti tā notiek, ir paredzams – vai nu piespēlēs uz priekšējo, vai kaut kur pa vidu, bet uz tālo – tas nozīmē, ka piespēles devējs ir augstas klases, to saprot arī partneri. Abi īru vārti pēc centrējumiem bija kreatīvi, nebija tā, ka paveicās. Mēs nenoorientējāmies, it kā bijām soda laukumā, bet individuālā meistarība aizsardzības darbībās piekliboja,” vērtē Riherts, piebilstot, ka arī Latvija pirmos vārtus guva pēc pārslēgšanās no aizsardzības uzbrukumā. “Latvija lika to, ka pretī ir nemainīgs sastāvs divus trīs gadus, tāpēc bija iespēja atspēlēties no 0:2. Vārti, negribu teikt, ka sanāca uz dullo, bet bija individuālās meistarības apliecinājums – gan Roberts Ul­driķis, gan Artūrs Zjuzins var uzsist. Pie pirmajiem vārtiem bija laba bumbas atņemšana un pāreja uzbrukumā.”

Pasaules kausa kvalifikācijas ciklā Latvija atņēma punktus Norvēģijai, Melnkalnei, Turcijai un mājās gandrīz aizķēra Nīderlandi. Tāpēc nav jānokar galva, ka arī šoreiz pretī visi būs nomināli spēcīgāki pretinieki. An­dris Riherts atzīmē paaudžu maiņas Latvijas izlases pretinieku nometnēs. “Latvijai priekšrocības, ka esam spēlējuši vairākus gadus kopā. Ja traumu nebūs, sava veida pārsteigumi varētu būt pietiekami lieli,” veiksmi Latvijas izlasei vēl Riherts.

Velsa kvalifikāciju sāka ar neizšķirtu viesos pret Horvātiju (1:1), kompensācijas laikā vārtus savā debijas mačā gūstot Neitanam Broudhedam, kurš ikdienā spēlē Anglijas pēc spēka trešajā līgā. Vēl D grupā Turcija izbraukumā uzvarēja Armēniju (2:1).