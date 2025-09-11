Foto: publicitātes

Latvijai tuvojas beidzot lietus; kad tas sāks līt? Laika prognoze ceturtdienai 0

LETA
6:49, 11. septembris 2025
Ziņas Dabā

Ceturtdien Latvijā dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 13-18 metrus sekundē, prognozē sinoptiķi.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Nauda plūdīs kā upe šīm četrām zodiaka zīmēm: tās drīz kļūs stāvus bagātas
Krimināls
Ar vienu sitienu Rīgas koncertzāles apsargam izšķaida zobus. Vēlāk atklājās, ka sitējs, visticamāk, ir augsta ranga amatpersona… 216
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Lasīt citas ziņas

Vējainākais laiks būs Kurzemē un Zemgalē. Var lūzt zari un atsevišķi koki. Vējš sāks pierimt piektdien naktī un no rīta.

Sākot no valsts dienvidrietumiem, palielināsies mākoņu daudzums, ceturtdienas pēcpusdienā Kurzemi sasniegs lietus, vakarā Kurzemē līs mēreni stipri.

Gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Papriecājāties? Pietiek! Jau naktī Latviju vietām šķērsos nokrišņu zona
Cik daudz NATO izmaksāja Krievijas lēto dronu notriekšana Polijā? Summa ir milzīga
VIDEO. Čupakabra vai kašķis? Rīdzinieki satraukti par, iespējams, slimiem dzīvniekiem, kas klejo pa rūpnīcas jumtiem

Rīgā 11.septembrī mākoņu pamazām kļūs vairāk, bet nelīs. Gaidāmas dienvidaustrumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +24, +25 grādus.

Eiropas ziemeļaustrumos saglabājas liels anticiklons, no dienvidrietumiem tuvojas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1012 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē līdz 1024 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.

Rīta agrumā saglabājas līdz +19 grādiem silts laiks

Ceturtdien plkst.5 gaisa temperatūra valstī bija no +12,7 grādiem Madonā līdz +19,0 grādiem Zvejniekciemā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Valsts austrumos debesis pārsvarā skaidras, Kurzemē – daļēji mākoņainas. Nav nokrišņu. Pūš mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.

Ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru, kā arī jūrā ir 15..20 grādi.

Rīgā neliels mākoņu daudzums, dienvidaustrumu vējš pūš ar ātrumu pieci metri sekundē, gaisa temperatūra +18..+19 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +21,0 grāda Kolkā līdz +25,5 grādiem Bauskā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 10.septembrī bija +36 grādi Itālijas dienvidos un Grieķijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -4 grādi Alpu kalnos.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tur karsts, te slapjš – nekur vairs nav labi.. Kā patiesībā klājas globālajam klimatam?
Naftas giganti zem sitiena? Pirmā tiesas prāva vēsturē par viņu radītā karstuma izraisītu sievietes nāvi
Šie varenie koki aug tikai uz vienas salas pasaulē. To vārgo eksistenci vairāk par visu apdraud… vellaģīmji
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.