Latvijai tuvojas beidzot lietus; kad tas sāks līt? Laika prognoze ceturtdienai 0
Ceturtdien Latvijā dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 13-18 metrus sekundē, prognozē sinoptiķi.
Vējainākais laiks būs Kurzemē un Zemgalē. Var lūzt zari un atsevišķi koki. Vējš sāks pierimt piektdien naktī un no rīta.
Sākot no valsts dienvidrietumiem, palielināsies mākoņu daudzums, ceturtdienas pēcpusdienā Kurzemi sasniegs lietus, vakarā Kurzemē līs mēreni stipri.
Gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem.
Rīgā 11.septembrī mākoņu pamazām kļūs vairāk, bet nelīs. Gaidāmas dienvidaustrumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +24, +25 grādus.
Eiropas ziemeļaustrumos saglabājas liels anticiklons, no dienvidrietumiem tuvojas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1012 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē līdz 1024 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.
Rīta agrumā saglabājas līdz +19 grādiem silts laiks
Ceturtdien plkst.5 gaisa temperatūra valstī bija no +12,7 grādiem Madonā līdz +19,0 grādiem Zvejniekciemā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Valsts austrumos debesis pārsvarā skaidras, Kurzemē – daļēji mākoņainas. Nav nokrišņu. Pūš mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru, kā arī jūrā ir 15..20 grādi.
Rīgā neliels mākoņu daudzums, dienvidaustrumu vējš pūš ar ātrumu pieci metri sekundē, gaisa temperatūra +18..+19 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +21,0 grāda Kolkā līdz +25,5 grādiem Bauskā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 10.septembrī bija +36 grādi Itālijas dienvidos un Grieķijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -4 grādi Alpu kalnos.