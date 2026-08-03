Izgāšanās Krievijas pretgaisa aizsardzībai: drona notriekšana virs pludmales atstāj šausmīgas sekas 4
3. augustā droni uzbruka Krievijas Krasnodaras novadam. Viens no notriektajiem bezpilota lidaparātiem nokrita pludmalē Arhipo-Osipovkā, netālu no Gelendžikas. Saskaņā ar Krievijas amatpersonu sniegto informāciju, drona atlūzu krišanas rezultātā gājuši bojā seši cilvēki, vēstīi “Unian”.
no kuriem 17 nogādāti ārstniecības iestādēs Gelendžikā, Tuapses rajonā un Gorjačij Kļučā,” paziņoja Krasnodaras novada gubernators Veniamins Kondratjevs.
Saskaņā ar “Telegram” kanāla “Supernova” informāciju, netālu no drona krišanas vietas atrodas atpūtas bāze “Rassvet”, kas ir privāta bāze uzņēmumam “NPO Mašinostrojenije” – Maskavas apgabala uzņēmumam, kas izstrādā spārnotās raķetes Krievijas armijai. Tiek apgalvots, ka attālums līdz šim objektam bija aptuveni 300 metri.
Pēc mediju vērtējuma, šis gadījums vēlreiz izgaismo Krievijas pretgaisa aizsardzības darbības īpatnības – gaisa mērķi bieži tiek notriekti tieši virs blīvi apdzīvotām teritorijām, kā rezultātā atlūzas nokrīt uz civilajiem objektiem un izraisa upurus civiliedzīvotāju vidū.
Krievijas pretgaisa aizsardzības darbība
Mediji atgādina, ka iepriekš Krievijas pretgaisa aizsardzības darbības rezultātā tika sagrauta daudzdzīvokļu nama kāpņu telpa Sizraņā, Samaras apgabalā.
Tāpat Krievijas militārie blogeri un ar aviāciju saistītie “Telegram” kanāli ziņoja, ka masveida Ukrainas dronu uzbrukuma atvairīšanas laikā Rostovas apgabalā pie Miļerovas lidlauka Krievijas pretgaisa aizsardzība kļūdas dēļ notriekusi savu militāro helikopteru. Tiek apgalvots, ka helikoptera apkalpe gājusi bojā.