FOTO. “Negribu vilkt līdzi neko, kas man nekalpo.” Lelde Ceriņa atklāj, vai ir piedevusi savam bijušajam vīram 7
Intervijā žurnālam “Ieva” televīzijas personība Lelde Ceriņa atklāti atzinusi, ka pēc skaļās šķiršanās ir spējusi piedot savam bijušajam vīram Aivim Ceriņam, uzsverot, ka to darījusi sevis un bērnu labā, nevis lai attaisnotu viņa rīcību.
“Jā, esmu,” uz jautājumu, vai ir piedevusi Aivim, žurnālam atbildējusi Lelde. Viņa skaidro, ka piedošana nenozīmē ne aizmirst notikušo, ne arī padarīt to mazsvarīgu. “Piedošana patiesībā bija pirmais emocionālais darbs, ko paveicu pēc šķiršanās, jo negribēju, lai tas vilktos līdzi,” viņa atzīst.
Lelde atzīst, ka nevienai sievietei nenovēl piedzīvot ko līdzīgu, un pati ir izvēlējusies neturēties pie aizvainojuma. “Es savu dzīvi un laiku vērtēju augstu, negribu vilkt līdzi neko, kas man nekalpo un traucē iet tālāk,” viņa uzsver.
Vairāk lasi žurnāla “Ieva” 17. jūnija numurā!