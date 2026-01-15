LHF vadītājs Pļāvējs par Latvijas izredzēm iegūt tiesības organizēt PČ 2030. gadā 0

Latvijas Hokeja federācija (LHF) kopā ar Somijas Hokeja asociāciju ir uzsākusi pieteikšanās procesu 2030. gada pasaules čempionāta hokejā rīkošanai.

Visi nepieciešamie dokumenti, lai kandidētu uz turnīra organizēšanu iesniegti Starptautiskajā Hokeja federācijā (IIHF) un kā raidījumā “(Bez)maksas sports” atklāja LHF ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs, Latvijas un Somijas duets varētu būt vienīgais kandidāts uz čempionāta organizēšanu.

Latvija pēdējās desmitgadēs ir apliecinājusi savu spēju rīkot pasaules līmeņa hokeja notikumus, sarīkojot pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. un 2023. gadā. 2023. gadā Rīgā notikušās spēles apmeklēja 160 000 skatītāju, tostarp 42 000 ārvalstu viesu. Rīgas fanu zonā pulcējās 220 000 hokeja entuziastu, bet turnīra norisi klātienē atspoguļoja 270 mediju pārstāvji no visas pasaules.

LHF sarēķinājusi, ka 2023. gada čempionāts sniedza 46,2 miljonu eiro ieguldījumu valsts ekonomikā, no kuriem 43,26 miljonus eiro veidoja ārvalstu līdzjutēju tēriņi. Šajā turnīrā Latvijas izlase izcīnīja bronzas medaļas, sasniedzot līdz šim augstāko rezultātu Latvijas hokeja vēsturē.

Raidījums par 2030. gada PČ organizēšanu Latvijā un Somijā, kā arī gūto pieredzi iepriekš, pilnā garumā televīzijas kanālā TV4 un portālā Sportacentrs.com būs pieejams 20. janvāra vakarā.

