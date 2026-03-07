Foto: SHUTTERSTOCK

Tu vairs nekrāksi: 4 vienkārši ieradumi, kas palīdzēs samazināt krākšanu un uzlabos miega kvalitāti 0

LA.LV
22:15, 7. marts 2026
Veselam Dzīvesveids

Krākšana ir problēma, ar ko saskaras miljoniem cilvēku visā pasaulē. Tā var traucēt ne tikai jūsu, jūsu partnera vai ģimenes locekļu miegu, bet arī signalizēt par paša veselības problēmām.

Veselam
Bez smagām saslimšanām līdz pat 70 gadu vecumam: eksperti nosauc 4 zelta vērtus paradumus
VIDEO. “Es tev seju izdauzīšu!” Rūdolfs Brēmanis skolas salidojumā kļūst ļoti agresīvs 115
Krievija izsaka draudus mums tuvai NATO valstij: runa ir par kodolieročiem
Lasīt citas ziņas

Labā ziņa ir tāda, ka daudzos gadījumos krākšanu iespējams mazināt bez sarežģītas ārstēšanas vai medikamentiem, ieviešot pavisam vienkāršas izmaiņas ikdienas paradumos.

Kāpēc cilvēki vispār krāc?

Aizmiegot kakla muskuļi atslābst. Tā rezultātā elpceļi kļūst šaurāki, un gaiss, plūstot cauri šaurajai telpai, izraisa audu vibrāciju. Tieši šo vibrāciju mēs dzirdam kā krākšanu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Skumji, ka šādus radījumus ievēl valsts pārvaldē.” Ļaudis komentē Brēmaņa drausmīgo izgājienu
Krimināls
Draud ar raketi izšķaidīt “pauri”, nogalināt sievu un uzspridzināt māju: Imantas iedzīvotāji gadiem dzīvo bailēs kaimiņa Jāņa dēļ
Veselam
Gribi būt mūžam jauns un vesels? Uztura speciālistes ieteiktie 8 superprodukti to palīdzēs sasniegt

Jo vairāk elpceļi sašaurinās, jo skaļāks un izteiktāks kļūst troksnis. Krākšanu var pastiprināt gan nogurums, gan alkohols, liekais svars vai aizlikts deguns.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Neārstēta krākšana var novest pat pie vecuma plānprātības
TV24
Lasītājs vaicā: Vai krākšana ir jaārstē? Skaidro otolaringologs
TV24
Kad jāsāk uztraukties par krākšanu? Atbild miega speciālists
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.