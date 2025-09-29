Liāna Langa: “Es esmu patiesi sašutusi, ka mūsu valdības, kas nāk un iet, to joprojām nesaprot…” 0
Latviešu valodas pētniecība ir būtiska valsts identitātes saglabāšanai. TV24 raidījumā “Preses klubs” dzejniece, kampaņas #RunāLatviski vadītāja un Rīgas domes deputāte (NA) Liāna Langa akcentēja, ka valodas saglabāšana un attīstība ir viens no svarīgākajiem Latvijas identitātes pamatprincipiem.
“Jebkura valoda, arī latviešu valoda, ir dzīvs process, kurš ir nemitīgi jāpēta. Un mums tas ir īpaši svarīgi valodas konkurences apstākļos. Šādiem pētījumiem ir konstitucionāla nozīme,” sacīja Langa.
Viņa norādīja, ka valodas nozīme ir daudz plašāka nekā tikai akadēmiskā interese. “Es esmu patiesi sašutusi, ka mūsu valdības, kas nāk un iet, to joprojām nesaprot. Latviešu valoda ir Latvijas robeža, mūsu intelekts un latviešu tautas dvēsele. Tas ir absolūti esenciāli mūsu valsts identitātes ass, ar kuru mēs nedrīkstam riskēt un kurā mums ir jāiegulda daudz vairāk, nekā tas tiek darīts šobrīd,” uzsvēra Langa.
Deputāte norāda gan uz akadēmiskās vides trūkumiem, gan uz nepietiekamu politisko izpratni. “To es saku vienlīdz ar pārmetumiem ne jau vadošajiem sociolingvistiem, kuri vienmēr ir cīnījušies par to, lai vairāk līdzekļu piešķirtu latviešu valodas pētījumiem, bet akadēmiskajai videi, kura ir demonstrējusi iemācīt nevarību 35 gadu garumā. Tas vienkārši ir nožēlojami,” piebilda Langa.