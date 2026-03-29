Līdz tādai dzīvei kā Ziemeļkorejā daudz vairs nav atlicis: Krievijas TV pārraida dīvainu propagandas video 2
Paranoiskais Putins būtiski pastiprina drošības kontroli Maskavā – ielās izvietoti bruņoti spēki un atslēgts mobilais internets. Tikmēr Krievijas valsts televīzijā pārraidīta dīvaina propagandas dziesma par to, cik laba ir dzīve bez interneta.
Kā ziņo ārvalstu medijs The Sun, pēdējā mēneša laikā Krievijas lielajās pilsētās, tostarp Maskavā un Sanktpēterburgā, novēroti bezprecedenta sakaru traucējumi.
Kamēr Putinam tiek izteiktas apsūdzības par plašu interneta kontroli, valsts televīzija demonstrējusi sižetu, kur bērnu grupa slavē dzīvi bez interneta. Dīvainajos kadros redzama bērnu grupa, kas skandē: “Mēs negribam internetu!”
Propagandas materiālā tiek apgalvots, ka bez interneta “nav blogu, nav kanālu”, un tas ļauj bērniem vairāk laika pavadīt, piemēram, spēlējot badmintonu.
Dziesmas tekstā arī teikts, ka “telefoni nav nepieciešami”, un tiek uzsvērts, ka “ekrāna zilā gaisma” vairs netraucē ēšanas laikā. Citā rindiņā teikts: “Tu nekļūsi atkarīgs – ir jautrāk satikt draugus dzīvē.”
Russia’s main TV channel is airing songs about how great life is without the internet. Getting even closer to North Korea. pic.twitter.com/KS2Hur0ioc
— WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2026
Noslēpumaini interneta traucējumi Krievijas pilsētās sākušies pēc tam, kad Putins parakstīja likumu, kas pieprasa telekomunikāciju operatoriem atslēgt internetu, kad to pieprasa Kremlis.
Drīz pēc likuma stāšanās spēkā – 3. martā – galvaspilsētas iedzīvotāji ziņoja par plašām problēmām ar internetu un sakariem. Vēlāk arī Sanktpēterburgā tika ziņots par strauju interneta traucējumu pieaugumu, kas sakrita ar aviācijas haosu pēc Ukrainas dronu trieciena netālu no Krievijas otras lielākās pilsētas.
Tikmēr paši krievi sociālajos tīklos mēģina situāciju uztvert ar humoru. Iedzīvotāji publicējuši video, kuros mobilos telefonus izmanto, piemēram, dārzeņu griešanai vai galda tenisa spēlēšanai. Citos video redzams, kā maskavieši izklāj lielas kartes, lai plānotu pārvietošanos.
Traucējumi acīmredzami ietekmē ikdienas dzīvi – valdībai lojālais medijs “Moscow-24” ziņo par pieaugošu pieprasījumu pēc alternatīviem saziņas līdzekļiem. Pieaugusi arī drukāto karšu un ceļvežu pārdošana – no 6. līdz 10. martam tā palielinājusies par 48% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Krievija jau ilgstoši ierobežo digitālās platformas, piemēram, “Facebook” un “Instagram”, taču pēdējais interneta ierobežojumu vilnis izraisījis paniku un bažas par vēl plašāku vārda brīvības ierobežošanu. Interneta traucējumi izraisījuši arī baumas par iespējamu apvērsumu Krievijā – varas iestādes, iespējams, cenšas novērst potenciālos draudus.